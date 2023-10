A négy arnóti történelmi felekezet gyülekezetének valamennyi tisztségviselője, továbbá az Élő Betlehem és a Húsvéti Misztériumjáték szereplői részére ökomenikus találkozót tartott a község önkormányzata Felsőzsolcán. A programmal az önkormányzat ilyen formában is megköszönte a településért végzett közösségi, egyházi szolgálatot. Az eseményen köszöntőt mondott Csöbör Katalin a térség országgyűlési képviselője, aki ökumenizmus fontosságáról beszélt.

„A bárka napról-napra hatalmasabb lett. Az emberek csak ámultak és bámultak. Segítettek is az építkezésben. De Noét kigúnyolták. Te tényleg azt hiszed, hogy itt esni fog az eső? Olyan még soha nem volt és nem is lesz!” - ezzel az Ótestamentumból vett idézettel köszöntötte az egybegyűlteket. Hozzátette: ez a gondolatsor hűen tükrözi azt a világot, amelyben most élünk. „Sohasem gondoltuk, hogy újabb egészségügyi világjárvány ütheti fel a fejét napjainkban. Aztán jött a koronavírus. Sohasem gondoltuk, hogy valaha is olyan mértékű energiaválsággal kell majd szembenéznünk, mint napjainkban” – részletezte. Arról is beszélt, hogy sohasem gondoltuk, hogy valaha olyan migránsáradattal kell megbirkóznunk, mint mostanság. „Sohasem gondoltuk, hogy Európában újra meg kell védenünk kereszténységünket, keresztény értékeinket. Az ökumenizmus lényege a Krisztus-hívők egysége. Egymás megbecsülése, tisztelete nem egy hétig tart, hanem életvitelszerűvé kell válnia” – mondta. Rámutatott: az ökumenizmus jelképe is lehetne a bárka, hogy egy hajóban evezünk. A rendezvényen átadták az önkormányzat által elkészített úgynevezett ökumenikus paravánt; ezen a négy felekezet szimbóluma (rómaikatolikus kereszt, görögkatolikus kereszt, református bárány, evangélikus Luther-rózsa – a szerk.) látható, igényes, hordozható méretben. A település tervei szerint ez a szimbólum a jövőben minél több önkormányzati rendezvényen jeleníti majd meg településünk felekezeti sokszínűségét.