A fenntarthatóság és a környezetvédelem témájában tartott tudományos kalandtúrát a Földünkért Világnap nevű rendezvényén a Miskolci Egyetem két kara 2023. október 27-én, péntek délelőtt a Díszaulában. A szervező Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar, valamint az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar az általános iskola felső tagozatos korosztályt várta.

Visszatérő diákok

- Negyedszerre rendeztük meg a Földünkért Világnapot, amelyet minden évben ősszel és tavasszal szoktunk megtartani. Egyre nagyobb létszámot tudunk fogadni, ami azt mutatja, hogy vannak visszatérő látogatóink is. Nagy örömünkre idén huszonöt csapat regisztrált, több mint kétszáz diákkal és kísérőtanáraikkal – számolt be szerkesztőségünknek a programot szervező dr. Mádainé Dr. Üveges Valéria egyetemi oktató.

Játékos tanulás

Huszonöt állomást alakítottak ki, ahol érdekességeket tudhattak meg a gyerekek környezetvédelemmel, fenntarthatósággal és természettudománnyal kapcsolatban.

- Majdnem minden asztalunkhoz olyan dolgokat tettünk ki, amelyeket megtapinthattak és kipróbálhattak a tanulók. Többek között megismerhették a georadart, amivel azt lehet föltérképezni geofizikai módszerek segítségével, hogy mi található a föld alatt. Egy másik állomáson bemutattuk, hogy mi a különbség egy hagyományos és egy LED-izzó között. A környezettudatos szemléletet is igyekeztünk népszerűsíteni. Egyik Szelektálj okosan! című állomásunkon például a szelektív hulladékgyűjtést gyakoroltattuk. Meglepően jól teljesítettek a diákok, ami azt mutatja, hogy az általános iskolai oktatás során is figyelmet fordítanak a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásanyag átadására. A digitális terepasztalnál pedig homokból lehetett mindenféle domborzati elemeket kialakítani. Például meg tudták formázni a Balatont. Kísérleteket is végeztünk arra vonatkozóan, hogy a víz felületi feszültsége, hogyan változtatható. Ezt kalandtúra jelleggel hirdettük meg, ezért azt kértük a csapatoktól, hogy legalább tizenkét állomást látogassanak meg. Azok, akik egy állomáson megnéztek mindent és teljesítették a feladatokat, kaptak egy pecsétet. Ha tizenkét pecsét összegyűlt, akkor kvízjátékra váltak jogosulttá a gyerekek a nap végére. Ebben olyan kérdéseket tettünk föl, amelyekre a válaszokat a szemfüles játékosok már a kalandtúrán megkapták. Az első három helyezettet ajándékcsomaggal jutalmaztuk – mondta a szervező.

Gyakorlati tudomány

A rendezvény nem titkolt célja az volt, hogy a természettudományos pályák felé orientálják a gyerekeket.

- A mai világban sajnos kevésbé vonzó a természettudományos terület még a mérnöki pályákon belül is. Annak ellenére, hogy Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar és az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar szakemberei olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek alapvetően fontosak ahhoz, hogy fenntarthatóan tudjunk élni. Gondolok itt a nyersanyag-kitermelésre, annak feldolgozására, az anyagfejlesztésekre, a vegyészetre. Az általános iskolai felsőtagozatos az a korosztály, amelynek még lehetséges, hogy fel tudjuk kelteni az érdeklődését a természettudományok iránt. Látványos kísérletekkel, bemutatókkal azt szerettük volna nekik megmutatni, hogy, amit a kémia-, biológia-, vagy fizikaórán látnak és tanulnak, azt valóban használni tudják majd az életben, különösen akkor, ha ilyen pályát választanak. Emellett segítettük az iskolai oktatást, hiszen mi speciális eszközeinkkel több mindent meg tudtunk mutatni – foglalta össze az egyetemi oktató.