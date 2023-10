Az autósok reggeli rémálma a Meggyesalja, a Rácz György és a Petőfi utca környékén autózni, hiszen az a terület a Dayka-átkötés projekt miatt alaposan fel van túrva. Mint a Boon.hu több alkalommal is foglalkozott vele, a Dayka-átkötés terve évekkel ezelőttre nyúlik vissza, és szorosan összefügg a mindenkori önkormányzatok azon törekvésével, hogy a Szent István tér kiterjesztésével az Avas felé egy igazi főteret lehessen kialakítani. Ehhez azonban az átmenő gépjárműforgalmat el kell terelni valamerre, hogy a terület tehermentesüljön.

Így néz ki a kilátóból fotózva a Dayka-átkötés

Fotó: Bujdos Tibor

Erre találták ki a Dayka-átkötést, azaz a belvárost Diósgyőr felől lezáró, az északi tehermentesítő útból kiinduló Dayka Gábor utca meghosszabbítását egészen a Meggyesalja utcáig. A tervezők szerint ez arra lesz jó, hogy a forgalmat, még mielőtt beérne a közvetlen belvárosba, áttereljék a városrész északi oldalára. Ezzel valósulna meg a tehermentesítés.

Uniós pénzforrásból

A Dayka-átkötés megépítése egy 1,8 milliárd forintos projekt keretében kezdődhetett el tavaly tavasszal. Épületek egész sorát kellett lebontani, hiszen a Dayka Gábor utca folytatásának útjában tucatnyi építmény - lakóház, közintézmény, irodaház - volt. Ma már odáig jutott a projekt, hogy az átkötés nyomvonalából eltávolított épületek helyén már majdnem elkészült maga az átkötőút, azaz a szemlélődő láthatja, milyen lesz, ha elkészül. A Szent István tér felé eső részen is nagy a felfordulás, de - mint képeink mutatják - ott is jól látható a fejlődés.

Átterelés

A Dayka-átkötés kivitelezése során hamarosan azon a területen is elkezdenek dolgozni, ahol most még forgalom halad, ezért november 6-án, hétfőn 10 órakor végrehajtják a forgalmi átállást az útépítkezés környezetében: a forgalmat átterelik az elkészülő új szakaszra, ezzel új forgalmi rend lép életbe. A végleges forgalmi rendnek megfelelő jelzőlámpákat csak később üzemelik be, az ideiglenes forgalmi rendről jelzőtáblák tájékoztatják a közlekedőket. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint az év végéig lesz érvényben.

A terelések

A változások

- Az Uitz Béla utca felől érkező autósok nem fogják tudni használni a Kálvin János utca Petőfi Sándor utca felé tartó szakászát, ezért a forgalmat a Meggyesalja utcára fogják terelni, ahol az oda bekötő új szakaszt (Dayka-átkötés) megnyitják az autósok előtt a Dayka Gábor, illetve a Petőfi Sándor utca felé.

- A Diósgyőr felől érkezők a Petőfi Sándor vagy a Dayka Gábor utcáról tudnak majd ráhajtani a Dayka-átkötésre, és onnan a Meggyesalján keresztül az Uitz Béla vagy a Papszer utca felé tovább haladni.

- A Szent István téri nagyparkolót csak az Uitz Béla utca felől, a Meggyesalja utcáról ráfordulva, a Rácz György utcán keresztül tudják majd elérni az autósok.

- A Petőfi Sándor utca 1. és 7. szám közti részét lezárják.

- A Rácz György és Hunyadi János utcát összekötő útszakasz is lezárásra kerül (a Bartók térnél).

- Az Erzsébet téren található ideiglenes buszmegállót áthelyezik a Dayka Gábor utca új szakaszára, és megálló kerül a Meggyesalja utcára is.

- A Rácz György és Meggyesalja utcákon felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy fokozott odafigyeléssel közlekedjenek, tekintettel arra, hogy a Kálvin János, Meggyesalja és Dayka Gábor utcák továbbra is munkaterületnek számítanak.