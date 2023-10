Majd Sedon László iskolalelkész mondott köszönetet érsek atyának, hogy ebben az egyházmegyében van a legtöbb katolikus oktatási-nevelési intézmény. Ezt követően Soltész Miklós államtitkár, a bátorságról beszélt nemcsak a résztvevőknek, hanem közvetlenül a jelenlévő gyerekeknek is. Majd kitért a magzati élet védelmére és a gyermekvállalás szépségére és felelősségére. Arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a magyar katolikus egyháznak az óvodafejlesztési programjában több mint 13 000 férőhelyet újít meg vagy hoz létre melynek jó példája ez a mai átadás.

A közösségi összefogás erejének az ünnepe

Majd a Szent Anna tagóvodában folytatódott az ünnepség, ahol ugyancsak az új óvoda épületének átadására gyűltek össze a megjelentek. Balogh-Bubenkó Éva óvodavezető köszöntötte a jelenlévőket. „Olyan létesítményt avatunk ma, amin nem csak tégla és beton, hanem remény és lehetőség. Emellett a mai nap az egység és a közösségi összefogás erejének az ünnepe”. Majd hozzátette, a keresztény alapokon nyugvó nevelésről szól és a fejlődésről a most átadott 120 férőhelyes négycsoportos óvoda. Itt most már meg van a környezettudatos nevelés minden feltétele és az óvoda dolgozóinak és a szülők vágya az új tornaterem is – hangsúlyozta.