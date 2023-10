Nyilvánossá vált a közelmúltban a kutak engedélyeztetésével kapcsolatos, a Magyar Közlöny június 23-ai számában megjelent törvénymódosításhoz tartozó vízkészletvédelmi országtérkép, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei készítettek el.

Ennek célja, hogy a tulajdonosok leolvashassák róla, hogy a kútjuk vízbázison található-e, azaz 2024. január 1-től, amikor az új törvény erre vonatkozó része hatályba lép, szükséges-e engedélyeztetési eljárást kérniük. Addig pedig minden lakossági talajkútra érvényes a kútamnesztia.

- Törvényi előírás volt, hogy készüljön el a vízkészletvédelmi országtérkép, amely az erről szóló kormányrendeletben megszabott kritériumoknak megfelel. Ha a felhasználó megtanulja használni, akkor a térkép megfelelő ugródeszka lehet a helyes döntések meghozatalához a tekintetben, hogy egy kutat szükséges-e engedélyeztetni, vagy sem – nyilatkozta a boon.hu-nak Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke.

- Mindenesetre érdemes a hatályos jogszabályokat is ismerni ahhoz, hogy az illető el tudja dönteni, hogy van-e, vagy nincs-e teendője a meglévő kútjával kapcsolatban. Ugyanis szinte minden kúttípusra másfajta engedélyeztetési eljárás vonatkozik.

Ha valaki mindezen információk birtokában is bizonytalan, az tájékozódhat a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete honlapján, valamint az illetékes engedélyező hatósághoz is fordulhat a kérdéseivel. Ez lehet akár a területen tevékenykedő katasztrófavédelmi igazgatóság, de akár a helyi jegyző is, aki ebben az évben még szintén foglalkozik kútengedélyek kiadásával, de jövőre valószínűleg már nem fog.

Januártól oda kell figyelni

A rétegvíz- és a céges kutakra továbbra is kötelező az engedélyeztetési eljárás.

- A törvénymódosítás külön kezeli a meglévő kutakat és a leendő, létesítendő kutakat, valamint a lakossági és a céges kutakat. Akinek háztartási talajvízkútja van, az jövőre fennmaradhat mindenféle engedély, bejelentés és hatósági jóváhagyás nélkül.

Tehát ezeknél a már meglévő kutaknál nem számít a vízkészletvédelmi országtérkép színe. Viszont a létesítendő kutak esetében jövő év januárjától fontos lesz, hogy az új kút a rózsaszín, vagy a fehér területfoltra esik-e. A mezőgazdasági öntözési és állattartási célú talajvízkutak esetében, azokat a már meglévő kutakat, amelyek rózsaszín folton helyezkednek el, azaz kockázatos területen, a Nemzeti Földügyi Központnál engedélyeztetni kell. Ezzel szemben a kockázatmentes területeken egyszerűsített eljárást kell lefolytatni ugyancsak a Nemzeti Földügyi Központnál, ami bejelentést és hatósági jóváhagyást jelent. A meglévő és létesítendő rétegvízkutak engedélyezési eljárása ugyanakkor változatlan marad az eddigiekhez képest 2024-ben is – tájékoztatta olvasóinkat az egyesület elnöke.

Egyeztetések előzték meg

A vízkészletvédelmi országtérképet a szakma szerint tovább lehetne fejleszteni.

- Egyesületünk véleménye szerint több szempontot is figyelembe kellett volna venni a térkép elkészítésekor. Ugyanis nemcsak azok a kockázatos területek, ahol már kijelölt vízbázisvédelmi védőterület van, vagy, ahol a karsztos vízadó száz méternél jobban megközelíti a felszínt. Hanem azok a felszín közeli víztestek is, amelyek túlterheltek, rossz mennyiségi állapotúak és már most sem ad belőlük vízkivételi engedélyt az illetékes hatóság. Ez ugyanolyan vízkészletvédelmi kockázatot hordoz magában, mint a figyelembe vett szempontok. Emellett léteznek vízminőségi szempontból is sérülékeny, gyenge állapotú víztestek. Továbbá vannak olyan területek is, amelyek kármentesítéssel érintettek a talajvíz korábbi - jórészt ipari tevékenység hatására bekövetkezett – szennyeződése miatt. Ezeket mind érdemes lett volna beépíteni a vízkészletvédelmi országtérképbe, amit mi jeleztünk is korábban a készítők felé – fejtette ki Rózsa Attila.

A vízbázis védelmében

A vízkészletvédelmi térképek készítése régi gyakorlat, de eddig ezeket nem tették nyilvánossá.

- Oda kell figyelni a vízkészlet védelmére, hiszen az nemzeti kincsünk, ezért teljesen jogos, hogy készülnek vízkészletvédelmi térképek. A vízbázisok kijelölése több ütemben folyt és korábban is léteztek már ilyen dokumentumok, csak ezek nem voltak nyilvánosak – hívta fel kollégánk figyelmét Pataki András, a legnagyobb miskolci kútfúróvállalat, a Geokomplex Kft. ügyvezetője. - Mivel a jelenlegi országtérkép nem olyan régen jelent meg, ezért mi még nem kezdtük el behatóan tanulmányozni.

Viszont tapasztalatból tudjuk, hogy vármegyénk több területe fekszik védett vízbázison. Tipikusan ilyen például a Bőcs-Sajóládi Vízmű környezete, vagy más olyan vízműveké, amelyeket kavicsos helyre telepítettek.

Ezeknek meglehetősen nagy a hatásterülete, ahol jó pár kutat érinthet majd jövőre az engedélyeztetési kötelezettség. Ennek az az oka, hogy ilyen helyen mindig meg kell vizsgálni, hogy szabad-e engedni a vízműjén kívül újabb, lakossági vízkivételt. Nem kizárt, hogy igen, de ezt hatóságnak kell elbírálnia. Sőt elvileg olyan is lehetséges, hogy meg kell szüntetni egy kutat, mert kiderül, hogy vízbázison fekszik. Azoknak a speciális helyzetben lévő lakóknak, akiknek a leendő kútja olyan helyen található, ahol mondjuk az utca egyik oldala vízbázisra, a másik oldala pedig nem oda esik, az engedélyeztetés megkezdése előtt érdemes egyeztetniük a vízügyi igazgatósággal.