- Körülbelül két évente előkerül kérdésként a kutak engedélyeztetésének az egyszerűsítése. A jelenlegi törvénymódosítás szövegében a háztartási kút, mint megnevezés nem pontos. A törvénymódosítás alá ugyanis kizárólag azok a kutak tartoznak, amelyek a talajvízből táplálkoznak. Emiatt a háztartási és mezőgazdasági talajvízkút lenne a korrekt megnevezés. Az 50 méteres mélység csak olyan kutak esetében engedélyezhető, ahol az első vízzáró réteg ennél mélyebben található. Ilyen hely például a Kisalföld az országban, máshol 30 méterig szinte bizonyos, hogy ilyen záróréteggel találkozunk. A mezőgazdasági kutak egyébként sem mindig óvják meg a szennyeződéstől a felszín alatti vízzáró réteget. A vízkészletvédelmi országtérkép elkészítését most is a vízügyi szakágtól várják. Jó lenne, ha az országtérkép kockázatos területfoltjaira nemcsak a vízbázisvédelmi védőterületek kerülnének fel, hanem a talajvízszennyezéssel érintett és a már most is vízszintsüllyedést mutató területek is. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés kapcsán hat évente történik meg a felszín alatti víztestek állapotfelmérése. Emiatt több térkép készült már, amely kémiai összetétel és mennyiség szempontjából minősíti a felszín alatti vizeket. A rendszeres állapotfelmérés célja az, hogy a vízminőség ne romoljon, hanem inkább javuljon. A törvénymódosítás ezt a törekvést rendkívül megnehezíti - számolt be az egyesületi elnök.