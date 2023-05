A kútvíz nem ivóvíz

- Az ivóvizet és a kútvizet nem szabad összekeverni, mert az ivóvíz minőségileg védett. Az ivóvizet mindig be kell kötni a házba, amiről esetleg egy locsoló leágazást lehet csináltatni. A leágazásra pedig külön vízórát szerelnek, és ilyenkor a szennyvízért nem kell külön fizetni, csak az ivóvízért - magyarázta Pataki András. Cége, a Geokomplex Kft. egyébként a legnagyobb kútfúró vállalat Miskolcon. - Viszont ezt a helyileg illetékes vízszolgáltatóval engedélyeztetni kell. A mellék mérőórát is a vízszolgáltató szereli fel. Ezt a megoldást inkább csak olyan területeken szokták megengedni, ahol nincs vezetékes víz. A vízmű bevonása azért is szükséges, mert egy régi kútrendszert egy új ivóvízhálózattal szigorúan tilos összekötni. Ivóvízre mindig a fertőtlenített és kezelt vizet javasoljuk, ami megfelel a hatóságilag megszabott feltételeknek és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ivóvízvizsgálatának. A kútvizet inkább csak locsolásra, vagy autómosásra szabad használni. A hibrid megoldás engedélyeztetése a szakhatósági ellenőrzés miatt jóval bonyolultabb, több hónappal hosszabb, és néhány tízezer forint plusz költséggel is jár. Egyébként a vízfelhasználás módjáról a jelenleg érvényben lévő kerti kútengedélyeztetési eljárás során is be kell számolni.