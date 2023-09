„A covid miatt sokszor volt zárva az óvoda, ráadásul a gyerekek is mindig elkaptak valamilyen betegséget, ami miatt csak keveset tudtak járni az intézménybe. Ezért döntöttünk úgy a párommal, hogy egy évvel később menjen Dávid iskolába. Meg ő egyébként is nagyon szeretett játszani, mostanra azonban már érett lett arra, hogy továbblépjen. Amikor először beléptünk a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolába, amit ismerősök ajánlottak nekünk, rögtön éreztük, hogy itt a diákok nemcsak a nyílt nap erejéig érzik jól magukat, hanem mindennap boldogan járnak ide. Nem is mentünk el más iskolákba. A hitre való nevelés sem áll távol tőlünk, hiszen havonta egyszer eljutunk templomba, mikor a nagyszülőkhöz megyünk. A tanítónő, Judit néni pedig egy főnyeremény, ez már az eddigi kapcsolattartásból is kiderült. Az iskolaszerek kilencven százalékát még áprilisban megvettük, amikor az egyik belvárosi papír-írószer boltban leértékelések voltak" – árulta el az anyuka, aki hozzátette, új, iskolába járó ruhákat azért még nem mertek venni, mert tudták, Dávid nyáron még nőni fog.

Mészáros Judit a szerdai szülőin megtudott mindent, megkapta a könyveket is, amiket iskolakezdésre be is tudtak csomagolni, így Dávid felkészülten és boldogan ülhetett be az iskolapadba.