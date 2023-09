Nagy port kavar a napokban annak a híre, hogy Alsózsolcán egy szlovén cég akkumulátor-újrafeldolgozó üzemet létesítene. Az eset kapcsán kérdéseket tettünk fel a térség országgyűlési képviselőjének, Csöbör Katalinnak. „Természetesen teljes mértékben az alsózsolcaiak mellett állok, alsózsolcaiként nem is tehetnék másként. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg a környezetvédelmi hatósági eljárás folyik, magam is kíváncsian várom az eredményét” – mondta. Hozzátette: örülök, hogy az alsózsolcaiak önkéntes szakértőket is bevontak az ügybe. „Írják össze a kockázatokat és az aggályaikat a gyárral kapcsolatban, és feltétlenül juttassák el azokat nekem, hogy megfelelő fórumokon képviselni tudjam a szempontjaikat, és egyúttal küldjék meg azokat a környezetvédelmi hatóságnak is” – húzta alá. Arra is kitért, hogy a törvényeket és a környezetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartani, a legkisebb környezetvédelmi kockázat sem merülhet fel az újrahasznosítóval kapcsolatban. „Ez mindannyiunk érdeke. De még tart a környezetvédelmi hatósági eljárás, és a lakosság által felkért szakértői csoport is gyűjti a lehetséges kockázatokat, nyilván meg kell várjuk ezek eredményét” – mutatott rá. Azt is kiemelte: természetesen nagyon szerettem volna ott lenni a lakossági fórumon, de hivatalos elfoglaltságom miatt sajnos erre nem tudtam elmenni. Alapvető érdekem és feladatom, hogy a beruházással kapcsolatban teljeskörű információkkal rendelkezzem. „Partnerség híján üzleti tárgyalásokon nem vettem részt, így nem ismerem az előkészítés részletet. Nincs információm arról, hogy az önkormányzat mit tárgyalt a céggel” – szögezte le.

Meg kell várni a környezetvédelmi hatósági eljárás eredményét

- Csöbör Katalin

Arról is beszélt, hogy a beruházás finanszírozása nem az ő kompetenciája. Arra a kérdésre, hogy támogatja-e a gyár megvalósítását azt válaszolta: „Jelenleg sem támogatni, sem ellenezni nem tudom, hiszen egyrészt nem vagyok szakember, másrészt egyelőre a hatósági eljárás még zajlik, és a civil szerveződés is gyűjti az üzemmel kapcsolatos lehetséges kockázatokat, de határozottan leszögezem, hogy a településen élők egészsége és biztonsága a legfontosabb” – mondta.