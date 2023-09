Múlt hét csütörtökön „kérdezték meg ” először az alsózsolcai lakosokat a beruházás kapcsán. Beszámolónk szerint akkor többek közt amiatt panaszkodtak a helyiek – a várható környezeti hatások mellett –, hogy mindössze a fórum előtt négy nappal, egy facebook-posztból szereztek tudomást a tervezett beruházásról. Szilágyi László polgármester már akkor aggályát fejezte ki, ahogy a helyiek is, mert szerintük elmaradt az idő előtti tájékoztatásuk az Andrada Group Magyarország Kft. részéről. Időközben a helyi népszavazás lehetősége is felmerült az LMP javaslatára, a párt aláírásokat is gyűjtött a keddi fórum előtt. Ugyanakkor az esemény kezdetéig csupán harminc szignó gyűlt össze.

Összefogást sürgetnek

Kedden az Alsózsolcai Közösségi Házba invitálta a helyieket az önkormányzat az ügyben. Az intézmény zsúfolásig megtelt, sem az emeleten, sem a nagyteremben nem lehetett volna leejteni egy gombostűt sem.

„Nem került sor időben a lakosság tájékoztatására, hiába ígérték” – elevenítette fel a történteket Szilágyi László. „Most az az időszak van, hogy megtehetjük észrevételeinket. 21 napunk van arra, hogy elmondjuk, miért nem akarunk veszélyeshulladék-feldolgozót városunkba” – emlékeztetett a polgármester. Kiemelte, létrehoztak egy szakértői társaságot a panaszok elemzésére, hogy a cég ne tudjon a városba települni. A településvezető aláhúzta, azért vannak itt, hogy mindenki megossza a javaslatát. „Jelen pillanatban úgy néz ki, rá lesz kényszerítve arra a cég, hogy részletesebb környezetvédelmi jelentést készítsen” – tette hozzá Alsózsolca első embere.

Rosszabb, mint egy „sima” gyár

Az egyik hozzászóló szerint még egy normál gyárnál is rosszabb üzem épülne, mivel selejt feldolgozását akarják Alsózsolcára vinni.

Volt olyan hozzászóló is, aki sok erőt kívánt a városvezetés előtt álló harchoz, s azt gondolja, nagyon is véghez vihető a gyár kialakításának megvétózása”

Egy miskolci (!) lakó arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen üzem működése nagy veszélyt rejt magában, mert „elég egy baleset” és kész a katasztrófa – nem csak Alsózsolcán, hanem akár a megyeszékhelyen is.