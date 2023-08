A tájékoztatás alapján az körvonalazódott, hogy az akkumulátort feldolgozó üzem területe mintegy 60 ezer négyzetméter. A mintegy 15 milliárd forint értékű - a magyar állam által 4,7 milliárd forinttal támogatott - beruházás keretében megvalósuló hi-tech létesítményben az Andrada idén év végére 70 mérnöknek és szakembernek ad majd munkát, jövőre pedig 200-ra nő az alkalmazottak száma. A feldolgozó üzemben a selejt akkumulátorokból a nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot akarják kinyerni. A telephelyen úgynevezett véggázkezelő és porleválasztó kialakítását is tervezik, valamint a keletkező technológiai szennyvizet elszállítják. Mindehhez a tevékenységhez a gyár egyidejűleg 40 tonna veszélyes hulladék tárolásához kért környezetvédelmi engedélyt. A tervezett napi járműforgalom a telephelyen maximum összesen két darab nehéz tehergépkocsi.

Korszerűnek mondott technológia

Az is elhangzott, hogy az Andrada saját fejlesztésű és tulajdonú, innovatív lítiumion újrahasznosító technológiáját alkalmazza majd alsózsolcai gyárában, amely biztonságosságát és a környezeti fenntarthatóságát tekintve nemcsak teljesíti a szigorú német minőségi elvárásokat, de meg is haladja azokat. „Teljesen érthető, hogy új high-tech üzemünk kapcsán kérdések merülnek fel, ezekre pedig szeretnénk a lehető legteljesebb módon válaszolni és mindenki számára megmutatni, milyen magasan fejlett technológiai körülmények között zajlik majd a munka az egységünkben – hasonló módon, mint a Svájcban vagy Németországban jelenleg működő, ilyen profilú üzemek esetében. Az Andrada azonban még ezen üzemeknél is fejlettebb, biztonságosabb és környezetbarátabb technológiát fejlesztett ki. Az Alsózsolcára tervezett akkumulátor újrahasznosító üzem ugyanis modern, biztonságos és tiszta technológiát képvisel, mely megfelel a nyugati műszaki irányelveknek” - hangzott el.

A közlés szerint biztonságos és motiváló munkahelyeket és munkakörülményeket, a szigorú, a nyugat-európai előírásoknak megfelelő, sőt, azokat meg is haladó környezetvédelmi követelményeket biztosít gyárában. A technológiai folyamat teljes egészében zárt rendszerű lesz.

A cég a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása és megnyugtatása érdekében nyílt napokat szervez a helyi lakosok számára. Ezekre és a gyártúrákra minden érdeklődőt várnak szeptember 26-án 9, 11, 15 és 17 órai kezdéssel, majd október 17-én ugyanezeknek az időpontokban.

Nem látják őket szívesen

Az alsózsolcaiak nevében felszólaló Szilágyi Lászó polgármester aggályát fejezte ki a beruházással kapcsolatban szóba hozva azt is, hogy - a cég korábbi ígéretei ellenére - elmaradta a lakosság idő előtti tájékoztatása. Többen hangos bekiabálásokkal adták tudtára a cég vezetőinek, hogy nem látják jó szemmel egy ilyen veszélyes üzem jelenlétét Alsózsolcán.