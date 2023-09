Minden településen három évente kötelező ebösszeírást meghirdetni. A legtöbb helyen, köztük Miskolcon is a bejelentők, kötelező jelleggel, de online módon küldhetik vissza a kutyájuk adatait az önkormányzathoz. Nem régen adtunk róla hírt, hogy lényegesen kevesebb kutyát jelentettek be – mindössze 5232-t – a városban, mint amennyi valójában lehet, ezért szeptember 30-ig meghosszabbították a benyújtás határidejét. Az adatszolgáltatást elmulasztó ebtulajdonos, vagy ebtartó - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – 30 ezer forint összegű pénzbírsággal sújtható. Utánajártunk, hogy vajon miért ennyire kevesen jelentik be az állatukat a szankció ellenére.

Ellenőrizni kellene

- Húsz évvel ezelőtt nemcsak a falvakban, de Miskolc városában is úgy történt az ebösszeírás, hogy az önkormányzat megbízottjai házról házra jártak. Felkeresték az ebtartókat és leellenőrizték, hogy hol van kutya – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház vezető állatorvosa. - Ezzel szemben jelenleg a legtöbb önkormányzat egy kitöltött adatbekérő nyomtatvány visszaküldését kéri a gazdiktól, online módon. Azt azonban senki nem ellenőrzi utána, hogy minden kutyatulajdonos visszajuttatta-e. Így nem tudjuk pontosan, hogy kinek van kutyája és beoltatta-e veszettség ellen, habár az adatlapon azt is föl kell tüntetni. Ugyanis ebösszeírásra csak a becsületes gazdik jelentkeznek be. Miskolcon minimum 20 ezer a gazdis ebek száma, a bejelentett 5232-vel szemben. A Miskolci járásban található hozzám tartozó településeken, amelyek a vármegyeszékhely vonzáskörzetében vannak, ugyanez a gyakorlat. Mindenhol az a tapasztalat, hogy az ebösszeírás ebben a formában nem hatékony. Sőt egyre növekszik az oltatlan állatok száma, így a járványügyi kockázat is nagyobb. A legtöbb helyen kapacitáshiány miatt nem tudnak változtatni az eljárás módján, mivel az ellenőrzés és az ebből következő szankcionálás csak személyes kapcsolattartás útján lenne lehetséges. Emődöt tudnám ellenpéldaként említeni. Az emődi önkormányzat személyes bejárást végez és rendszeresen egyeztet állatkórházunkkal a beérkezett adatlapokról.

Házhoz viszik a bejelentőt

Az emődi jegyző részletesen beszámolt róla, hogy náluk miért működőképes az ebösszeírás.

- Körülbelül már harmadik alkalommal, így idén is a diákmunka keretében oldottuk meg az ebösszeírást, ami mostanra lezárult. Az általunk foglalkoztatott diákok minden háztartáshoz elvittek egy bejelentőlapot az ebtulajdonosoknak, amelyet kitöltve online is vissza lehet küldeni, vagy személyesen is be lehet nyújtani – tudatta kollégánkkal Tóthné Bodnár Irén, Emőd város címzetes jegyzője. - A polgármesteri hivatalban kihelyeztünk egy dobozt és oda kell bedobni ezeket. Úgy láttuk, hogy éltek is a lakosok ezzel. Az adatokat felvisszük számítógépre, illetve aktualizáljuk. Utána mindig egyeztetünk dr. Puskás Gábor állatorvossal, hogy egyezik-e a mi adatbázisunk az ő nyilvántartásával. Mivel Emőd kisváros, a helyismeret hozzásegít bennünket ahhoz, hogy nagyjából tudjuk, minden kutyatartó részt vett-e a kötelező ebösszeíráson. Ha úgy tapasztaljuk, hogy nem, akkor szóbeli felszólításra általában beérkeznek az adatlapok. Bírságolni nem nagyon kell. A hanyag ebtulajdonosok inkább azt választják, hogy a bírság helyett, ugyanazért a költségért beoltatják a kutyájukat, és elhelyeztetik benne a hiányzó chipet.

Személyesen végzik

Megtudtuk, hogy Dédestapolcsány községben is házról házra járva ellenőrzik a kutyákat.

- Az önkormányzat által megbízott alkalmazott végzi személyesen az ebösszeírást a faluban éves szinten úgy, hogy kimegy a kutyatulajdonosokhoz. Idén mostanra ez lezárult. Bár ez a gyakorlat sok pénzünkbe kerül, de közel száz százalékos hatékonyságú, hiszen minden állatot és gazdát ismerünk – árulta el nekünk Lukács László, Dédestapolcsány polgármestere. - Nálunk ez mindig így működött, mivel önkéntes alapon nagyon kevesen jönnének be, hogy bejelentsék a kutyájukat. Ezzel a módszerrel csak néhány oltatlan eb marad a településen, és így szinte lehetetlen, hogy veszettség járvány törjön ki. Éppen ma érkezett be hozzánk egy 75 ezer forintos büntetés, mert valaki elmulasztotta a kötelező chip beültetését. Ilyenkor az állatorvos jelzi az esetet az állategészségügy felé, akik kiszabják a büntetést.