„Alapítványunknál az örökbefogadás alapja, hogy a kutya legalább egy fokkal jobb körülmények közé kerüljön, mint ahogy kutyaotthonunkban van – mondta Helmeczi Mária, a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány kuratóriumi tagja. – A kutyák oltva és chipelve vannak, örökbefogadás esetén ezt a költséget kérjük megtéríteni, 10 ezer forint összegben. A nőstények mindegyike ivartalanított, néhány fiú is, ezért nem kérünk ellentételezést.” Elérhetőség: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 39., kutyaotthon: Sátoraljaújhely, Bodrog u. 2. Tel.: 06-30/576-8935, 06-20/242-1161. Nyitvatartás: mindennap 12–16 óra között.

Rocco 2 éves, közepes termetű, ivartalanított puli-mudi keverék fiúcska. Rendkívül barátságos, roppant mozgékony, eleven, az a „nem férek a bőrömbe” fajta. Nagyon nagy a mozgásigénye, s ennek akár a kerítést átugorva is eleget tesz. Olyan gazdit keresünk számára, aki elég elfoglaltságot ad neki. Egy kutyaiskola is remek megoldás lehetne, hogy az alapokat elsajátítsa. Szeret pórázon is sétálni, a vizet pedig egyenesen imádja. Nagy porta, biztonságos kerítés, aktív elfoglaltság, ez kell neki.

Berry 4 éves, kis termetű, ivaros fiatalember. A gazdája meghalt, ezt követően került menhelyünkre. Nagyon alkalmazkodó, gyorsan megismerte a menhely napirendjét. Kedves, barátságos kutyuska, alig ugat, szolidan hízeleg, hogy simogassuk meg. Szívesen megy sétálni, de a futtatóban is elnézelődik. Elfogadja más kutyák társaságát, de egyedül is eljátszik. Igazán kellemes kis társa lenne gazdájának. Kertes házba, de beengedéssel a lakrészbe keressük gondoskodó gazdáját.



Kajla 6 éves, közepes termetű, ivartalanított fiatalember. Gazdái nem biztosítottak számára megfelelő mozgási lehetőséget, a szoros nyakörv miatt még a hangja is elment. Ezek miatt nagy a mozgásigénye, séta, szaladgálás, játék formájában. Nagyon kedves, jókedvű kutyus, a fodrász ollója nyomán pedig teljesen megfiatalodott. Olyan gazdit keresünk, aki naponta sétál Kajlával, beengedi a lakrészbe is, hogy minél közelebb legyen a gazdihoz. A biztonságos kerítés alapkövetelmény.