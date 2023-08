Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Miskolcon Hegedűs Andrea, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője és Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő, a miskolci DK frakció tagja, amelyen Hegedűs Andrea bejelentette, hogy egy olyan programsorozatot indít, amely során Miskolc önkormányzati választókörzeteit járja be a képviselőkkel közösen. Ezeken a bejárásokon a körzetek problémáit és jövőjét vázolnák fel.

„Örömmel venném, ha nemcsak a DK-s képviselőkkel tudnám bejárni a körzeteket, hanem a Velünk a Város frakció többi tagjával is, de még a Fidesz-KDNP-s képviselőket is invitálom” – mondta. Hozzátette: a következő állomása Mokrai Mihály körzete lesz. Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő - körzete az Avas városrészen található - elmondta, hogy a városrész köztisztasága „hagy némi kívánnivalót maga után”, ezért megegyezett a Városgazdával abban, hogy a választókörzetben is jöjjön létre köztisztasági brigád. „Ez az egyeztetés hosszas volt, de sikerült kiküzdeni, hogy egy harmadik ilyen csoport is alakuljon az Avason” – mutatott rá.

Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs tartott tegnap délelőtt sajtótájékoztatót az Avason

Fotó: Ujlaki Attila

Nem Miskolcon döntenek

Portálunk munkatársa a sajtótájékoztatón azt is megkérdezte, támogatják-e Veres Pált, Miskolc jelenlegi polgármesterének indulását, aki már januárban bejelentette, hogy újra megmérettetni magát az önkormányzati választásokon. Korábban többször kérdeztük a DK-t, hogy támogatják-e ebben Veres Pált, de sejtelmesen csak annyit mondtak: „készülünk”. Hegedűs Andrea azonban tovább lépett és azt válaszolta, hogy szeptember végén jelentik be, hogy támogatják-e a regnáló polgármester újra indulását.

„A Velünk a Város frakcióval mindenképp együtt szeretne működni a DK, de a polgármester-jelölt kérdéséről még nem döntött a párt”.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi fogja befolyásolni szeptemberig a párt álláspontját a kérdésben, például tárgyalnak-e Veres Pállal. Erre Hegedűs Andrea azt válaszolta, hogy ezt nem helyi szinten fogják eldönteni.

„Ez egy magasabb szintű fórumot igényel, országos szinten a párt elnöksége (A DK elnöke Gyurcsány Ferenc – a szerk.) fogja eldönteni, hogy itt Miskolcon, kit és milyen körülmények között fogunk támogatni, vagy nem támogatni” – húzta alá.