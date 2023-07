Muhi

A RealXtreme Víziparadicsom Muhi mellett, Miskolctól mintegy 23 kilóméterre egy 40 hektáros területen fekszik. Karibi hangulat, beach bár, ingyenes strandszékek, homokos part, vízi játszótér, vízi ugrálóvár és vízi trambulin is várja az ide látogatókat. Akik az aktív kikapcsolódás hívei, azoknak búvárkodásra, jetski, fánk, wakeboard vizisí bérlésre is van lehetőség, röplabda- és futballpálya, gyerekeknek játszótér is megtalálható itt. Horgászni is lehet, mind a bojlis mind a finomszerelékes horgászat szerelmeseinek. Ezen kívül van egy külön 2 hektáros tó családi pecára kialakítva rengeteg telepített hallal, ahol lehetőség van bográcsozásra grillezésre, szaletlikkel, tűzrakókkal akár sátorozással egybekötve is.

Nyitvatartás

A nyári szezonban minden nap: 08:00-20:00

Büfé: 10:00-18:00 Belépőjegy:

Felnőtt: 1 000 Ft

10 éves korig 500 Ft

autó parkolás/nap/személygépkocsi: 500 Ft

Vadna

Miskolctól körülbelül 30 kilométerre fekszik egy csendes kis település, Vadna. A város határában található Vadna Parkban minden adott, amit a víz szerelmesei csak kívánhatnak. Akár pihenésre, akár aktív kikapcsolódásra vágyunk, gyerekkel, vagy kutyával, minden megtalálható. Aki a nyugalmat szereti, horgászhat, de számos vizes-szolgáltatás is igénybe vehető: jet-sky, wakeboard, fánkozás, búvárkodás. Külön partszakasz áll rendelkezésre a horgászoknak, fiataloknak, családoknak és a kutyásoknak. Két különböző strandszakaszt találunk: az egyik a gyerekekkel érkező családoknak, mely biztonságos és a mélyvíztől elzárt terület, itt egy családi stég várja a látogatókat, 30 és 70 cm vízmélységű élővizes gyermekmedencével. A másik egy beach jelleggel kialakított, ez elsősorban a bulizós fiataloknak nyújt ideális körülményeket, a parton beach-bár és hagyományos strandbüfé jellegű étterem is található. A szabadidőpark elkülönített részén lehetőség van arra, hogy négylábú barátaink is hűsöljenek.