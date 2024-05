Tárogató hangja köszöntötte péntek délután a bőcsieket a Lippai porta udvarán, a gyerekeknek szervezett bicikli verseny után. A tárogatószó megszokott ha ünnep van Bőcsön, ha gyarapodik az önkormányzat, ha gyarapodik Bőcs, kezdte ünnepi beszédét Nagy László, a község polgármestere.

Szorgos asszonykezek

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az egész Lippai porta vendégház kívülről-belülről felújításra került a Falusi szálláshely programnak köszönhetően, hogy az 1930-as években épült parasztház sokáig hirdethesse Reményik Sándor mondatát, miszerint „A parasztok nem az utolsók a múltból, hanem az elsők a jövőből.” Mindig úgy gondolta, hogy mivel egy várrom sincs a településen, nem lesz bevételi forrás a turizmus, de Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselőjüknek köszönhetően a jövőben a Hernádon elindul a kajakturizmus és Bőcsön is lesz hajókikötő. Ehhez szépen kapcsolódik a vendégház, hiszen az ide érkezőknek kell szállás is. Nagy örömére szolgál, hogy kezd kompletté válni a vendégház és környéke: biciklis versenyek helyszíne az aszfaltpálya, különlegesség a terepkerékpározáshoz épített helyszín és a legújabb attrakció az állatsimogató, a gyerekek örömére. Elmondta azt is, hogy a Magyar Falu program az 5000 főnél kisebb települések számára fantasztikus lehetőség és felsorolja azt a rengeteg beruházást, amit a programnak köszönhetően 2019-től meg tudtak valósítani.

A Hernád kiaknázatlan csoda

A beruházást Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese adta át és örömét fejezte ki, hogy egy biciklis verseny véghajrájára ért a helyszínre, mert az első kerékpárutat itt adta át Bőcsön és ez mindig szép emlék marad számára. Felidézi, hogy a tavalyi évben mennyi mindent ünnepelhetett a bőcsiekkel közösen. Bejárta a vendégházat, ami fantasztikus adottságokkal rendelkezik.

Kiemelte, hogy turizmus szempontjából a Hernád és vidéke kiaknázatlan csoda. A jövőben Hernádkércstől Bőcsig kikötőket fognak telepíteni, így a turizmus is fellendül majd. Hangsúlyozta, hogy folyamatos a vendég éjszakák számának növekedése Magyarországon. Ezek biztató adatok, jó az időzítés egy vendégház létrehozására és arra, hogy az itt élők a turizmusból is részesülni tudjanak. Szőnyi Tamás esperes áldása után a szalag átvágásával jelképesen megnyitották a vendégház kapuit.