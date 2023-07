1. Népkert

A Népkert Miskolc belvárosának legnagyobb parkja. 56 921 m²-es területével a város harmadik legnagyobb parkja (Tapolca–Hejőliget és a Csanyik után).

A miskolci Népkert tuti program nálunk. Itt lehet bicajozni, szaladgálni, van két játszótér, kondipark, kosárlabda- és focipálya, gördeszkapark. Vigyünk magunkkal labdát, tollast, a füves területen piknikezhetünk.

A Népkert mellett található II. Rákóczi Ferenc Könyvtárba is érdemes benézni, az első emeleten gyereksarokkal várják a kicsiket. Egy jó könyv pedig a parkban is jól jön két rohangálás között. Esőprogramnak is kiváló, ahogyan a Népkerttel szemben található Herman Ottó Múzeum, mely a gyerekek számára is érdekes kiállításokkal várja a családokat - és még egy kis kultúrát is becsempészünk a gyerek nyári szünetébe.