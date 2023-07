A koronavírus-járvány, az energiaválság, az elszaladó infláció. Nagyjából ezek a legfontosabb tényezők, amik rontják a kiskereskedők, kisiparosok megélhetési esélyeit szerte az országban, de világszinten is.

Nincs más megoldás

A válságos időben a terméket, szolgáltatást vásárlók kedve és anyagi lehetőségeik is jelentősen visszaestek. Ezerszer meggondolják, mire adják ki a pénzüket. A takarékosság általános jelenséggé vált. Ez a helyzet okozza a kereskedők, szolgáltatók esélyeinek romlását, hiszen a csökkenő bevétel mellett a megnövekvő bérleti díjakat, rezsiköltségeket egyre nehezebb kigazdálkodni. Még ha a végsőkig is feszítik a húrt, akkor is eljön az az időszak, amikor kénytelenek felmondani az üzlethelyiségre szóló bérleti szerződést és kisebb helyiségbe visszavonulni, vagy megszüntetni a vállalkozást. Nem marad más mögöttük, mint lakat a bezárt üzleten, kiürült kirakatok, bedeszkázott ablakok.