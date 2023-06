A fűnyírás eddig sem volt problémamentes Miskolcon, de most egy újabb aggasztó dologra hívta fel a figyelmet egyik olvasónk. Korábban arról számoltunk be, hogy a nyári időszakban egyre több a panasz a fűnyírással vagy éppen a nyírás hiányával kapcsolatban a városban. A napokban azonban egy új „jelenséggel” szembesült egyik olvasónk, amit megdöbbenéssel fogadott. Be is küldte nekünk fotóit.

Arra lettem figyelmes, hogy megjelent néhány munkás fűkaszával a kezében mindenféle ponyva nélkül, és közvetlenül a parkoló autóknál vágják a füvet, a művelet teljesen felverte az autókat kavicsokkal és a levágott fűvel

– osztotta meg a boon.hu-val. Azt is elmondta, hogy korábban már fordul elő ilyen, de akkor szóban jelezte, és a munkások hoztak ponyvát is, védve a parkoló autókat. Egy másik olvasó is megkereste hasonló problémával szerkesztőségünket, aki azt mondta: „a városgazda dolgozói fűnyírás közben kárt okoztak a kocsijában”.

Lehetőség szerint tartanak ponyvát is

A problémával kapcsolatban megkerestük a Városgazdát, hogy minden esetben használnak-e ponyvát a munkatársaik a fűnyírások során. Azt válaszolták: „Lehetőség szerint minden munkacsoportunkhoz tartozik ponyvát tartó ember”. A válasz azt sugallja, hogy nem minden esetben használnak ponyvát az értékmegóvás érdekében a munkások.

Fotó: olvasónk

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyha valakinek bizonyíthatóan a városgazda fűnyírási gyakorlatának köszönhetően sérül meg az autója, akkor hova érdemes fordulnia.

Azt írták: „Ha ilyen baleset történik, akkor a legjobb, amit az autótulajdonos tehet, hogy ott a helyszínen a Városgazda munkatársaihoz fordul, akik jegyzőkönyvet vesznek fel az esetről. Ha ez nem történik meg, akkor három munkanapon belül kell jelenteni a varosgazda.hu honlapunkon található kárbejelentő lapon, és jogászaink meg fogják vizsgálni a történteket” – húzták alá.

Arra a kérdésre pedig, hogy hány megkeresést kapnak ilyen káreseménnyel kapcsolatban azt válaszolták: „Ez változó. Munkafolyamatainkban a kézi kaszát pont azért váltottuk tolós fűnyíróra – amennyiben a terület megengedi –, hogy csökkentsük az ilyen jellegű balesetek számát.”