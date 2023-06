„A mi Avasunk az egyik csodája Miskolcnak, mert itt van a belváros közepén és multifunkcionális. Három építészeti remeket: az Avasi Református Templomot, a jezsuita gimnáziumot és az Avas kilátót. Az Avas közös ügyünk, az Avas fejlesztése csak társadalmi összefogással valósulhat meg. A civilek ötletei voltak a motorjai a politikai szándéknak is” – árulta el Szunyogh László, Miskolc főépítésze. „A főépítészi stratégia részeként megvizsgáltuk, hogy mi mindenre lehet alkalmas az Avas területe. Az eredeti stratégia nem minden pontja valósult még meg. Az egyik ilyen, hogy az avasi borházaknál meg kellene engedni a lakhatást, mert onnantól kezdve fölértékelődnek az ingatlanok. Mivel a borházak kevéssé alkalmasak lakhatásra, ezért nem fognak ide tömegek költözni. Az elszlömösödés is azért van, mert nincs piaci értéke a területnek. A közművesítés sem sikerült még. Az Avas egyik legfőbb értéke, hogy zöld, ezért a zöldet nem szabad csökkenteni, hanem az emberek zölddel való kapcsolatát kell segíteni. A Mendinkás út közelében lehetne egy szállodát építeni, hogy ne legyen üres a terület és ne jelenjen meg a rongálás. Az Avason több mint száz éve nincs szőlő. Ez okozza az egyik legfőbb problémáját. A másik a statikai probléma. Az Avas egyik kisebb problémája a feljutás nehézsége. Egyirányú a feljutás, mert vagy a belváros, vagy a Hidegsor felől lehetséges. A sikló egy tömegközlekedési eszköz lenne. Két megállója lenne, az egyik a kilátónál, a másik az Avasi buszpályaudvaron, ahová 3 perc alatt fel lehetne érni. Kerékpárt tudna felszállítani. A sikló nagyon turista csalogató is lenne. Miskolc város főépítészeként az Avasi kilátónál számomra is mindig kiderül valami új dolog. Például a Horváth-tetőnél találtak egy I. László korabeli temetőt. Csontok, érmék és pecsétgyűrű is előkerült pedig a magyarság nem nagyon temetkezett hegy tetejére. Valószínű egy településnek is lenni kell a környéken. Ha ezt megtalálják, az lassíthatja a fejlesztést” – mondta el.

Rendezvényközpont épül

Egy kétszáz ember befogadására alkalmas amfiteátrum épülne az Avas kilátó aljában.

„Amióta a tervezőirodánk működik, lassan 40 éve, soha nem telt el olyan év, hogy valaki ne tűzte volna a zászlajára az Avast. Mindig használták az Avast és érzelmeket kelt az emberekben. Célunk, hogy érjen össze az északi és déli városrésze az Avasnak. Bicikli utakat csinálunk és összekötjük az Avast keleti és nyugati irányban is” – ismertette Puskás Péter építész.

„Rengeteg új telepítésű fát terveztünk. A Mendinkás útról lehet majd elérni egy parkolót és egy buszparkolót. A rétegvonalak mentén igyekeztünk megvalósítani a sétányokat. A kerekesszékes Nagy Bendegúzzal sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet megoldani számukra a feljutást. Lesznek akadálymentesített ösvények. Az Avas kilátó alá egy amfiteátrum szerű épületet terveztünk, amely 200-300 ember befogadására alkalmas. Vendéglátó egységek is lesznek az amfiteátrum födémje alatt. Az épületek pedig antigrafiti felületet és tiszafa burkolatot fognak kapni. Élő növények futnak majd fel a falfelületekre. A Perczel Mór utcán lesz egy információs pont, a másik oldalán pedig egy komfort pont, amely férfi, női és mozgássérült vizes blokkokat fog tartalmazni. Kulcskérdés, hogy nagyon sok térfigyelő kamerát, kandellábert és szemetest helyezünk el. A főkertész asszony megígérte a terület fenntartását.” – sorolta az építész.