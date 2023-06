Indult olyan kezdeményezés, hogy az eredeti hidat díszítő fából faragott mókusokat mentsék át az új hídra, de azt nem sikerült keresztül vinni, így az új mókusos híd valójában nem mókusos. A mókusos híd végleg beköltözik a tapolcai történelemkönyvekbe.

Felelős kerestetik

De nemcsak a hídépítés hátráltatta a projekt befejezését, már idejekorán látszott, hogy a május 31-i határidőre biztos, hogy nem fejeződnek be a munkák. Így is történt. Veres Pál, Misolc polgármestere Facebook-bejegyzésében is csak konstatálni tudta a helyzetet és arra utasította a projekt vezetőit, hogy keressék meg a késedelem felelőseit. Arra a mai napig senki sem vállalkozott, hogy megállapítsa, vagy csak megjósolja, mikorra is lesz valójában kész a miskolctapolcai projekt. Egyelőre a felelősöket sem ismerjük.