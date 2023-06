- Ez az első helyezés az iskola számára is nagyon nagy dicsőség, hiszen az intézményt is minősíti. Egyébként szép eredményeket érnek el tanulóink a többi szakágon is, például kozmetikában. Nagyon nagy reményeket fűzünk Rékához, mert jövőre ismét megrendezik a Szakma Sztár Fesztivált, ahol szeretnénk, ha elindulna. Annak már az elméletin kívül gyakorlati része is lesz, és remek kapcsolatépítési lehetőség. Tavaly fodrászatban mi hoztuk el az első helyet – árulta el Kenéz Csilla tanárnő.

Mindig fodrásznak készült

A leendő fodrász számára az a legnagyobb motiváció, ha örömet tud szerezni azoknak, akiknek elkészíti a haját.

- Gyermekkorom óta nagyon érdekel a fodrászat, mindig is fodrász szerettem volna lenni. Ezt nagyon sokáig elnyomták bennem, de amióta elkezdtem tanulni, a szakmai életem kivirágzott. Igyekszem önszorgalomból is fejleszteni magam, fodrász videókat nézegetek. Kilencedik óta ismerősöknek, barátoknak csinálom a haját és mostanra kisebb vendégköröm alakult ki. Az elrontott hajakat szívesen kijavítom, mert az a legjobb érzés, ha a vendégeimnek örömet tudok szerezni. A festéseket különösen kedvelem. A szőkítés, az extrém színek és frizurák a fő reszortom. A saját hajamat is magamnak csinálom. A fodrászat elméleti részét is szeretem tanulni, nemcsak a gyakorlatot, ami fodrász tanuló körökben ritkaság számba megy. Szeretek sokat tudni és ezt a tudást átadni másoknak. Emiatt felmerült bennem, hogy esetleg oktató leszek, amihez tovább kell tanulni felsőoktatásban tanári ágazaton. Viszont ehhez előbb le kell érettségiznem, és el kell végeznem az utolsó, ötödik évet, amikor már csak gyakorlati tárgyakat fogunk tanulni. Hosszabb távon pedig külföldön szeretnék boldogulni.