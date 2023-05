Szép eredménnyel tértek haza

Szerda délelőtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Iparkamarában ünnepelték a versenyzőket. Vármegyénkből sorra nyerték el a rangosabbnál, rangosabb érmeket a diákok. Fehér Luca (irodai titkár) és Szondi Bianka (kereskedő és webáruházi technikus) aranyérmesek lettek. Ezüsttel térhetett haza Bucsi András (asztalos), Havasi Bianka Anita (pincér-vendégtéri szakember), Cziria Gergő (erősáramú elektrotechnikus) és Odor Márk (műszaki informatikus). Bronzérmet Hódos Máté Szabolcs (műszaki informatikus) kapott, valamint negyedik helyezett Dankó Szabolcs lett (vegyész technikus).

A szakmák népszerűsítése a cél

A Szakma Sztár Fesztivál kiemelt célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése és bemutatása mellett, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását. „A rendezvény elsősorban arról szól, hogy a szakmáknak milyen lehetőségei vannak a mai világban” – mondta ünnepi beszédében Bihall Tamás a BOKIK elnöke. Emlékeztetett: A technikumok felől komoly nyitás zajlott a felsőoktatás fele az elmúlt években. „Azt gondolom, hogy a szakma sztár verseny az egész ország figyelmét felkeltette és azt szeretnénk, ha ez a rangos verseny példája behálózná vármegyénk iskoláit is” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a kamara a szakképzés fejlesztéséért felel. „A magyar kormánynak fontos a szakképzés és az is, hogy a leendő szakmunkások itthon kamatoztassak a tudásukat” – mutatott rá. Arról is szólt, hogy az oktatás egy kiemelten fontos terület és a fiatalok kezében van a jövő, ami legfőképpen a jövő a gazdaságát érinti.

A város kiválóan teljesít

Veres Pál, Miskolc polgármestere arról beszélt, hogy pedagógusként szívügye a diákok sorsa és, hogy szakember képzésben a város kiválóan teljesít, a magas színvonalú egyetem mellett van egy tökéletes középfokú képzési rendszer is. „Egy rendkívül rugalmas és korszerű oktatás van a szakképzésben és a szakképzési centrum intézményei folyamatosan megújulnak. Helyes volt a kormány azon döntése, hogy vonzóvá szeretnek tenni a szakképzést a fiatalok számára akár képzési struktúrával és különböző ösztöndíjakkal” – húzta alá. Hozzátette: Örömteli, hogy egy kiegyensúlyozott képzési struktúra alakul ki Miskolcon. „Az eredmények önmagukért beszélnek és van mire büszkének lennie a városnak” – mondta.