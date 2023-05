A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal április 24-26. között szervezte meg Budapesten a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben az országos szakmai versenyek döntőit. Az országos döntőbe jutott Fehér Luca, aki a miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium tanulója, és aki a legjobb Irodai titkár szakmában aranyérmet nyert.

Végig izgatott volt

„Irodai titkár szakmában indultam, és a verseny első fordulója, a területi előválogató januárban volt” – emlékezett vissza Fehér Luca. Hozzátette: ezen a fordulón az országból minden induló részt vett, mindenki a saját megyéjében kijelölt helyen.

„Egy levél elkészítése és egy teszt kitöltése volt a feladat. Innen az ország legjobb 16 versenyzője jutott tovább” – mondta. Azt is elárulta, hogy a második forduló a válogató volt, amit Budapesten rendeztek meg. „A válogatón egy rendezvény megszervezése volt a feladat, amit egy magyar és egy angol nyelvű szóbeli követett. Ezután következett a döntő, ahová a válogatóban elért eredménnyel jutott tovább 5 ember” – mondta. Arra is kitért, hogy az utolsó fordulóban gépírás, jegyzőkönyv készítés, és egy prezentáció elkészítése, majd előadása volt a feladat, ezek döntötték el a végső sorrendet.

„Nekem ez a forduló okozta a legnagyobb kihívást, nem gondoltam volna, hogy a döntőben az első helyre kerülök. Az eredményhirdetés Budapesten, a Hungexpón volt, ahol nagyon jól éreztem magam. Mivel a színpadra csak az első 3 embert hívták fel, és mi 5-en voltunk, így végig nagyon nagy volt az izgalom, hogy kiket hívnak majd fel, és mi lett a végső sorrend” – idézte fel. Azt is elmondta, hogy már az is nagyon meglepte, amikor szólítottak a színpadhoz, amikor pedig megtudta, hogy első lett, szóhoz sem tudott jutni, és nem is tudta hirtelen elhinni, hogy ez tényleg megtörtént. „Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen a versenyen, és sikerült így teljesítenem” – mondta.