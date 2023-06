Ahogy többször beszámoltunk már róla, idén több kerékpárút fejlesztés is megvalósulhat vármegyénkben. Ezek egy jó része a vármegyeszékhelyet és környékét érinti, de más területeken is épül út a kerékpárosoknak. Több olyan település is van, amelyet most kötnek majd be a kerékpáros vérkeringésbe, ezek közé tartozik Kisgyőr is. Érinti ugyanis a Miskolcot Egerrel összekötő bükkaljai kerékpárút. Az elképzelések szerint bő 47 kilométerből 32 kilométeren épülne új kerékpárút, több mint tíz kilométeren csak kijelölnék a biciklis sávokat, a többin pedig felújítással tennék alkalmassá az utat a kerékpározásra. Miskolc és Kisgyőr között erdészeti utat terveznek építeni, majd Kisgyőrben egy magánutat újítanak föl, a kisgyőri bekötőutat pedig kerékpározásra jelölik ki.

Miskolctapolcáról indul

Miskolcon is épülnek kerékpárutak, ennek kapcsán korábban Veres Pál polgármester arról tájékoztatott, hogy a fejlesztés beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat, kerékpáros létesítmény épül a Bogáncs utca és a Miskolctapolcai út között, amely összeköttetést jelent a déli ipari és kereskedelmi vállalkozások és a meglévő belvárosi kerékpárút között. A fejlesztés utolsó szakasza a Miskolc felől Harsány, Kisgyőr felé megépülő nyomvonal, mely biztosítja a csatlakozást a Cserépfalu, Eger országos jelentőségű kerékpárúthoz. A kerékpáros létesítmény Miskolctapolca területéről kiindulva kerékpáros nyomon, külterületi, mezőgazdasági és erdészeti jellegű területeken futó kétirányú kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Kisgyőr felől megvalósuló szakaszt.

Már dolgoznak a településnél

Most Kékedi László, Kisgyőr polgármestere tájékoztatott arról, hogy elindultak a településen, illetve a környezetében a munkák. „Végre elindult a Kisgyőr-Miskolctapolca közötti kerékpárút kivitelezése. Önkormányzatunk egyik legnagyobb beruházása reményeink szerint október végére készül el.” – írta a közösségi oldalon, fotókat is mellékelve.