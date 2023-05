A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár szombaton rendezte meg a könyvtári majálist a Görgey utcai központi épület előtti téren. A programok idén a tehetség jegyében zajlottak. Ezek sorát egy óvodás, Horváth Szelina produkciója nyitotta meg, aki A bátor nyulacska történetét mesélte el.

A Miskolci Csodamalom Bábszínház jóvoltából A három kismalac című bábelőadását tekinthették meg a délelőtt folyamán az érdeklődők.

A szervezők versengésre invitálták a játékos kedvű olvasókat, és ismeretterjesztő programmal is várták az érdeklődőket: dr. Berényi László egyetemi oktató az energiaforrásokról beszélt játékos elemekkel tarkított előadásában. Több iskola diákja is előadással szórakoztatta az egybegyűlteket, és idén először volt kutyás bemutató is, melyen a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület elnöke, Farkas Péter, valamint a törökországi földrengés mentésében résztvevő kutyák is bemutatkoznak. A szabadtéri „könyvtársas” fesztiválnak már nagy hagyományai vannak, így idén is sok család vett részt rajta.