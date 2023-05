A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt idén is meghirdette a 2023. évi Országos Csecsemőgondozási Versenyét, immár 27-ik alkalommal. A felmenő rendszerű verseny célja a gyermekek és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási - elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a résztvevők szülői szerepre való felkészítése. A versenyt két kategóriában hirdették meg, általános iskolai (gyermek) 4-8. évfolyamig. Illetve középiskolai (ifjúsági), 9-13. évfolyamig. A csapat 3 főből és 1 póttagból állhat.

Szabad idejükben tartottak szakkört

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei forduló kedden volt a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumában. A versenyzők egy-egy szituációt oldottak meg a gyakorlati állomásokon fürdetés, táplálás és lázcsillapítás témakörökben, illetve írásban egy szakmai feladatsort, továbbá kitöltöttek egy vöröskeresztes totót is. A fordulóban összesen 14 - azaz 7 ifjúsági és 7 gyermek - csapat indult a vármegye különböző településeiről. A felkészítésüket az iskolavédőnők önkéntes tevékenységként, szabadidejükben végezték szakkör keretein belül.

A zsűrit négy védőnő alkotta. A zsűri elnöke Mengyán-Mezei Judit vármegyei vezető védőnő, tagjai: Fekete Zoltánné területi védőnő, Pereszlényiné Farkas Klára területi védőnő, Pappné Farkas Erzsébet iskolavédőnő. A verseny megnyitóján örömét fejezte ki Baranyiné Jászfalvi Marianna, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumának intézményvezetője, miszerint ismét az iskolájuk adhat otthont a megmérettetésnek. Majd a technikai tudnivalókat Laták Kamilla a Vöröskereszt megyei koordinátora ismertette.

Pályaorientációs lehetőség

Nagy vállalás a védőnők részéről, hogy felkészítik a gyerekeket a versenyre, hiszen nagyon összetettek a feladatok. Az elméleti tudnivalókon túl például szakszerűen meg kell fürdetni egy kisbabát, továbbá a köldökápolást is el kell végezni, illetve meg kell etetni, továbbá a lázát is csillapítani kell – tudatta Laták Kamilla, megyei koordinátor. Idén csupán egyetlen fiú vett részt a versenyen, de volt már olyan év, amikor egy egész csapat fiú jött el. Hiszen egyszer ők is apukák lesznek, nekik sem árt ezeket a tudnivalókat elsajátítani – emelte ki Laták Kamilla. Pontosan ez az, amit ad a fiataloknak ez a megmérettetés, azt a gyakorlati tudást, amelyet a saját családjukban is használhatnak, akár egy kis testvér érkezésekor vagy majd a saját gyermekük gondozásában – tette hozzá.