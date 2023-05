Bejelentem, hogy az elmúlt több, mint egy év történései alapján 2023. május 25. napján kiléptem a Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesületből. Abból az Egyesületből, amelyet nevelt lányom és szakmai utódom, Binda Nikoletta több, mint 5 éven át 2022. július hónapig elnökként vezetett. Ez az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy az általam még 1999. évben alapított SPIDER Mentőcsoportot támogassa a Miskolc Város Önkormányzata által alapított közalapítvánnyal közösen.

A döntésem indokai: az Egyesület 2022. júliusától regnáló új vezetősége nem támogatja az általam vezetett Spider Mentőcsoport mentési tevékenységét, nem a kitűzött mentési és kutyás célok érdekében újíttatja fel a Miskolc Város Önkormányzata által a kutyakiképzésre és mentési gyakorlatokra adományozott kiképzőpályát. A kiképzőpályát lezárták, a zárakat lecserélték, elzárták tőlem a mentéshez és a kiképzéshez nélkülözhetetlen eszközöket, a terület alkalmatlanná vált a kiképzésre, a mentési gyakorlatok végzésére.

A Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület által a Facebook oldalán közöltekkel ellentétben a Spider Mentőcsoport képviseletében Niki és Én – az Egyesület támogatása nélkül – saját forrásból dolgoztunk eredményesen a 2023. február 6. napján bekövetkezett törökországi földrengés idején a Hatay tartományban.

A törökországi mentés előtt, és azt követően is – az Egyesület támogatása nélkül - több sikeres magyarországi mentésben vett részt az általam vezetett Mentőcsoport.

Az Egyesület levette a közösségi és nyilvános social media felületeiről a riasztáshoz közzétett elérhetőségeimet, így akadályozta a Spider Mentőcsoport munkáját.

Mindezekre tekintettel: Én, Lehóczki László, mint a Spider Mentőcsoport alapítója és vezetője, egyben Mancs, valamint Hope kutyák gazdája nyilatkozom, hogy a továbbiakban nem járulok hozzá és kifejezetten megtiltom a saját, Mancs, valamint Hope képmásainak bármely Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület általi vagy azzal összefüggő használatát. Nem járulok hozzá továbbá a Lehóczki László nevéhez fűződő mentésnek, kiképzésnek az Egyesület referenciájaként történő felhasználásához. Nem járulok hozzá a Spider Mentőcsoport és az általam, illetve Mancs és Hope által 1999. évtől elért eredményekre történő hivatkozással adomány gyűjtéséhez és pályázati támogatás kéréséhez.

A Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesületben a tagságát mentési feladatokat velem együtt végző lányom Binda Nikoletta is megszüntette.

A fentiek alapján a Spider Mentőcsoport és az Egyesület közötti együttműködés ellehetetlenült, a Spider Mentőcsoport vezetőjeként és képviseletében a Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesülettől elhatárolódom!!!!!!!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a volt tanítványaim által Magyarország több területén vezetett mentőcsoportoknak, és azoknak is, akik ezen nehéz időszak alatt kiálltak mellettem, támogattak abban, hogy a mentési feladatokat az évtizedek alatt végzett színvonalon, töretlenül tudjam csapatommal ellátni és folytatni.

Ugyancsak hálám és köszönetem fejezem ki annak a - önmagát megnevezni nem kívánó - hölgynek, aki a kiképzőpályáról történő kizárásomat követően területet biztosított a kutyakiképzéshez.

A történtek ellenére az általam alapított és vezetett Spider Mentőcsoport tovább folytatja megszokott tevékenységét Miskolc város támogatásával a rászorulók és bajbajutottak érdekében!