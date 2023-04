Idén tizenharmadik alkalommal állította össze a Drinks International a The World’s Most Admired Wine Brands listát, amin a világ legelismertebb bormárkáit veszi számba. A borszakmai platformként működő magazin a Master of Wine akadémiák, sommelier-k, kereskedők, újságírók és egyéb szakemberek véleménye alapján állítja össze a TOP 50 pincészetet számláló listáját. A 2023-as listára pedig ismét felkerült a Royal Tokaji, egyedüliként képviselve Magyarországot.

A lista első helyére az olasz Antinori került, a második helyezet a 2020-as győztes argentin Catena Zapata, míg a harmadik helyen a listán régóta szereplő, így a szakportál által veteránként aposztrofált ausztrál székhelyű Penfolds végzett. A listán 32 európai borászat kapott helyet, tíz fölött vannak a francia nyolc a spanyol, hét az olasz pincészet.

Forrás: Drinksint.com

A Drinks International szerkesztője, Shay Waterworth a következőket nyilatkozta: „A világ legcsodáltabb bormárkái egy elitklub, amelynek tagjai kétségtelenül az iparág legelismertebb márkái”.

A Royal Tokaji a közösségi oldalán jelentette be a fantasztikus eredményt, melynek kapcsán a következőket írták: "hatalmas megtiszteltetés, hogy a Royal Tokaji újra felkerült, és az 50. helyet foglalja el a Drinks International Magazin által összeállított "The World's Most Admired Wine Brands" listáján. Külön öröm számunkra, hogy Magyarországot újra sikerült feltennünk a nemzetközi borvilág térképére, hiszen a magyarországi bortermelők borvidéki hovatartozástól függetlenül ezért küzdenek már hosszú évek óta, hogy a magyar bor újra elfoglalhassa méltán megérdemelt helyét a nemzetközi piacon."