Nemrégiben Miskolcon tartották a Katolikus Karizmatikus Megújulási Mozgalom egyik legnagyobb, félezres, fiatalos megmozdulását a VII. Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozóját. A nagyszabású eseményről március 18-án adtunk hírt Borsod Online hírportálunkon, amelynek témája Jézus Krisztus szabadító ereje volt.

Nagypénteki bűnbocsánat

A szent három napban a találkozó üzenet újra aktuális, hiszen a Megváltó nagypénteki kereszthalálával, nagyszombati pokolra szállásával tette lehetővé, hogy a bűnös emberek Istennél bocsánatot nyerjenek. Azzal, hogy ártatlanként magára vállalta a bűneinkért járó büntetést, majd harmadnapon feltámadt, győzedelmeskedett a sátán és a halál felett. Krisztus hétköznapokban tapasztalható szabadító munkájáról beszélt a karizmatikus találkozó zárómiséjén Szabó József atya, diósgyőri plébános.

Jézus az örök győztes

„A Messiás eljött, nagypénteken meghalt értünk és a gonoszt megkötözte, hogy ne tudjon többet ártani. Tehát győzött a sátán felett. Ezzel együtt megnyíltak a mennyország kapui, ahol mindenkinek el van készítve a helye, hogy üdvözülhessen és eljusson az örökélet örömére. A mennybe menetele előtt éppen azt mondta, hogy bízzatok, mert én legyőztem a világot. (Jn.16,33b) Itt a világ a bűnös, szennyezett világot jelenti, mert a világ önmagában nem rossz, hiszen Isten teremtette” – jelentette ki Szabó József atya, a diósgyőri Szűz Mária Szent Neve Templom plébánosa. „Tehát a sátán és Krisztus között vívott csata eredménye eldőlt. A gonosznak nincs saját hatalma, azt csak az Istentől nyeri, hogy, aki bűnben él az észre térjen. Viszont valójában a sátán az egyetlen, aki megkötözöttségben létezik. Éppen Jézus az, aki láncokkal kötözte meg. Tehát mi mindannyian meg vagyunk hívva az üdvösségre és már eleve győztesként ünneplünk itt.”

A láncaink nem léteznek

A sátán képtelen bennünket valóságosan megkötözni, csak elhitetheti velünk, hogy a hatalmában vagyunk, de ez nem igaz.

„A szabadulást egyedül Jézustól várhatjuk, emberektől nem, még, ha imádságban közben is járhatnak az érdekünkben. Amivel a hazugság atyjaként is nevezett sátán meg tud minket kötözni, az valójában nem létező lánc, mert az a hazugságnak a lánca. Mivel a gonosz gondoskodik róla, hogy ijesztő legyen, ezért úgy tűnhet föl előttünk, mintha nagy hatalma lenne, de ez nem igaz. Krisztus sokkal hatalmasabb Úr nála. Sőt nekünk embereknek is megvan arra a lehetőségünk, hogy ellenálljunk a kísértésnek és az ördögnek, aki akkor elfut tőlünk. A valóság ellenére nagyon sokan úgy élnek, mintha láthatatlan szálakkal meg lennének kötözve, akár személyek, akár cselekedetek, akár szerek által. Legtöbbször azonban pont az egyén az, aki téves hiedelmei, berögződései által hatalmat ad ezeknek a személyeknek, dolgoknak és végső soron a gonosznak. A megkötözöttség valójában abban áll, hogy elhisszük a hazugságot és a saját magunkról vallott negatív hiedelmeket. Az ebből való gyógyulás akkor kezdődik, amikor az illető felismeri, hogy tulajdonképpen szabad és már nem arra koncentrál, hogy elszaggassa a köteleket. Jézus emiatt mondja azt, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket (Jn.14,32b) és hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn.14,6a)” – summázta a plébános.