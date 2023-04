Az orvosi ügyelet új rendszerben működik április elsejétől, és új helyen is. Volt alkalmam megfigyelni a hétvégi forgalmat többször is, amíg az Avason volt az ügyelet, lévén a szomszédomban van az egészségügyi központ. Autók jöttek-mentek, parkoltak (tilosban) az utcánkban. Idősek, gyerekek, felnőttek. Rend­őrautókat is gyakorta láttam érkezni. Mindez nem fog hiányozni. Azt gondolom, a legjobb helyre került most az ügyelet és a legjobb kezekbe a mentők irányításával. A vármegyei kórházban közel a segítség, helyben van, ha sürgős beavatkozás kell.

Ügyeletre akkor megy az ember, ha nagyon rosszul van. Van jó és rossz saját tapasztalat is bőven egy idős beteg családtag révén, még a múltból. Az orvosi ügyelet mindennapos „vendég” volt az otthonunkban. Csakúgy, ahogyan a mi napjaink sem egyformák, így egy munkában megfáradt ügyeletes orvosnak sem az. Ezért fontos a kölcsönös tisztelet és megértés orvos és beteg között. Ami csak rajtunk múlik, mi hozhatjuk létre. Semmilyen új rendszer nem tudja megoldani, pótolni. Szakmailag igen. Emberileg nem.