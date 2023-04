Elindult szombat reggel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az új, egységes ügyeleti rendszer - tudatta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője. Győrfi Pál hangsúlyozta, az ügyeleti alapellátást április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítják a betegek számára. Az új ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, a hívással a beteg szakszerű tanácsot kap. Szükség esetén a beteg tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló - tette hozzá. A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16.00 és 8.00 között, szombat-vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható. Az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének az egyes csatlakozó vármegyékre vonatkozó részletei a www.mentok.hu/ugyelet linkre kattintva is elérhetőek.

Nem volt várakozó tömeg

Vármegyénkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központ Kórház és Oktatókórház területén, a volt Oltópont épületében alakították ki a miskolci ügyeleti betegellátó helyet a felnőttek számára, a gyermekeket pedig a Gyermekegészségügyi Központ épületében fogadják, ahogyan korábban is.

Mint ismeretes, korábban a miskolci orvosi ügyelet egy időre az Avasra költözött. A Szentgyörgy úti egészségügyi intézményben volt az ellátás mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek számára. Április elsejétől, azaz szombattól azonban már új helyén, és a mentőszolgálat által koordináltan működik.

Az orvosi ügyelet autói a Szentgyörgy utcán

Fotós: NHK

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a sokat kommunikált változást hogyan fogadják a betegek. Először az avasi rendelőintézetnél néztünk körül. Orvosi ügyelet feliratú autóból kettőt is láttunk az épület előtt parkolni, de azok a járművek nyilvánvalóan már nem mozdultak. Az ajtó előtt tébláboló embereket nem láttunk, bár elég valószínű, hogy még sokan a megszokás miatt a Szentgyörgy úti intézménybe indulnak el ezen a hétvégén. A rendelő ajtaján ott a tájékoztató kiírás: az épületben megszűnt az ügyelet, valamint hogy ezentúl hol és mikor érhető el a szolgáltatás.

Három beteg a váróban

A megyei kórházban található ügyeleten, a váróban délelőtt három beteget számoltunk, akik arra várakoztak, hogy orvos lássa őket. Két rendelőben folyamatosan zajlottak a vizsgálatok. Egy férfi azt mondta, idős édesanyját hozta be az ügyeletre, mert panaszai voltak. Ő nem volt bizonytalan, tudta hova kell jönni, olvasta a híreket. Az idős hölgyet szinte azonnal 1-2 perc várakozás után behívták vizsgálatra.

Egy másik beteg pedig azt mondta, hogy ő hívta a 1830-at, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy amennyiben állapota megengedi, akkor jöjjön el az ügyeletre. Így is tett, amikor megérkezett, két ember várakozott még előtte.

Tábla jelzi az új ügyeleti betegellátóhelyet

Fotós: ÉM

Az új rendszerben működő orvosi ügyelet sürgősségi ügyeleti autója az épület előtt parkolt. Jellegzetes, mentőautóra emlékeztető sárga színe összetéveszthetetlen.

A terv szerint folyik

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei telephelyeken minden egészségügyi eszköz, műszer és gyógyszer rendelkezésre áll, ügyeletre eddig 217 háziorvos és 53 házi gyermekorvos jelentkezett, így a működés személyi feltételei is biztosítottak, tájékoztatott cikkünk elején említett közleményében Győrfi Pál. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés által decemberben elfogadott, egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően fokozatosan és a terv szerint zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése. A terv szerint a jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer fog működni Magyarországon.

Fotós: NHK