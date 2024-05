– A már tradicionálisnak mondható helytörténeti verseny kiváló alkalom arra, hogy újra felfedezzük lakóhelyünk különleges értékeit és megismerkedjünk a város egykoron élt és maradandót alkotott személyiségeivel – mondta el Czikora Ágnes kommunikátor, mielőtt a szervezők és a támogatók képviselőit kérdezte az esemény sajtótájékoztatóján.

Már két éve is háziasszonya volt a városjárás színházat érintő részének és megtiszteltetésnek érzi, hogy idén is a szervezők között tudhatja magát, amikor a színház a központi téma a városjáráson – mondta el Seres Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. Részleteket nem árul el, hogy a játék izgalmát fenntartsa, de azt igen, hogy játékos, improvizatív, aktív feladatokkal készülnek, amihez érdemes ismerni a 200 éves színház történelmét és jelenét is. A két évvel ezelőtti eseménnyel kapcsolatban felidézte, hogy a miskolciak nem csak színházszerető, hanem a színházat is ismerő emberek és minden tudások megvolt a feladatok megoldásához.

Tudta, hogy a Csárdáskirálynő szövegírója is miskolci?

A program történetét az idén 23 éves Itthon Miskolcon Egyesület alapítója, az ötletgazda Fedor Vilmos idézi fel: 1984-ig nyúlik vissza városjárás története, akkor rendezték az első hasonló programot Miskolcon. A városjárás résztvevőinek száma tartósan 3-500 fő között van és a résztvevők mindig rácsodálkoznak, hogy olyan helyekre is eljutnak, ahol még képzeletükben sem jártak. Jellemzően iskolás csapatok, családok, baráti, munkahelyi társaságok jelentkeznek a játékra.

A csapatokat úgy osztják be, hogy az egyes állomásokon azonos korosztályok találkozzanak és ez a visszajelzések alapján nagyon jól működik. A múltban is egy pezsgő, élő város volt és a vidéki városok közül a legtöbb kulturális értékkel rendelkezik Miskolc, csak sok esetben ezekről nincs tudomásuk. Példaként említi az ötletgazda a miskolci származású Jenbach Bélát, aki a Csárdáskirálynő szövegírója, azé a darabé, amit minden ötödik percben játszanak valahol a világban – az ő történetét is megismerhették már a játékosok – idézte fel a szervező.

Miskolc tele van értékekkel

Városi identitás nélkül nincs város és nincs közösség, a Miskolchoz tartozás érzése pedig ilyen közösségi alkalmakból indulhat ki – mondta el Varga Andrea, Miskolc város alpolgármestere, majd személyes élményeit is megosztotta, hiszen 1984-ben, még középiskolásként vett részt az első ilyen városjáráson. A program fontosságát, azt, hogy egy várost mennyire építhetnek a közösségi élmények az is mutatja, hogy minden városvezetés támogatta ezt a kezdeményezést – fűzte hozzá.