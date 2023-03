Ismerik az Életrevalók című francia filmet? A Művészetek Házában, Miskolcon megnézhetik a színpadi változatát is. Március 14-én, kedden este 7-kor vendégszerepel Miskolcon a darab, amelyet Eric Toledano és Olivier Nakache filmje nyomán magyar színpadra írta Horgas Ádám. Philippe szerepében Hirtling István, Driss szerepében pedig Vadász Gábor látható. A megható történet egy különös pár – egy kerekesszékre ítélt arisztokratának és ápolójának, a külvárosi szegény negyedben élő, börtönviselt fiatalembernek az őszinte barátságáról, az előítéletekkel leszámoló kapcsolatáról szól.

A 2011-ben készült Életrevalók című film megtörtént eseményt dolgoz föl. Philippe Pozzo di Borgo, a nagy múltú Pommery pezsgőgyár ügyvezető igazgatója 1993-ban egy siklóernyős baleset következtében nyaktól lefelé megbénul. 42 évesen szembe kell néznie a kirekesztettség és a tehetetlenség érzésével. Ezzel az érzéssel szembesül a bevándorló Abdel is, akit viszont származása, szociális helyzete miatt vet ki magából a társadalom. Talán ezért is őt választja Philippe az ápolójának a több tucat jelentkező közül. Egymásra találásukról később mindketten könyvet írnak, dokumentum- és játékfilm is készül róluk.