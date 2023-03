Sokáig csend övezte a miskolctapolcai fürdőkomplexumban zajló munkálatokat, mindenki csak annyit tudott, hogy garanciális munkálat végez a kivitelező, most éppen új medenceburkolatot kapnak a medencék.

Portálunkat - a korábbi kérések ellenére - nem engedték be az Ellipsumba, hogy dokumentálni tudjuk a munkafolyamatokat, így csak azt tudjuk elmondani, hogy még mindig tart a múlt októberben elkezdett garanciális javítás.

Korábban kerestük a miskolci városháza sajtóosztályát. Azt írták: az energiaárak alakulása fogja meghatározni a fürdő újraindításának esetleges időpontját. A város internetes hírportálja szerint most is gőzerővel zajlanak a garanciális munkálatok az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A kezdés még bizonytalan, az viszont biztos, hogy a talpunk érezni fogja a különbséget. A fürdőzni vágyók már most érezhetik a talpuk alatt a különbséget más városokban, hiszen korábban arról is írtunk, hogy az egyik legnagyobb kereskedelmi rádió, fizetett hirdetésben csábítja el a vendégeket Miskolcról.