Hiába az impozáns Ellipsum fürdőkomplexum, továbbra is zárt kapuk várják az esetleges vendégeket Miskolctapolcán. Az Élmény- és Strandfürdő honlapjára látogatva egy tavalyi üzenet fogadja az érdeklődőket, miszerint a Miskolci Fürdők Kft. október 3-tól átmenetileg szünetelteti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben, mert a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat. Korábban megírtuk, hogy az akkori információk szerint a garanciális munka befejezésének várható dátuma december 31-e lett volna, azonban még mindig nem nyitott ki a fürdő.

Elcsábítják a Miskolciakat

Március elsejével kampányt indított az egyik miskolci kereskedelmi rádióban az egyik nagyobb debreceni fürdő: saját magukat reklámozzák. Tóth-Szántai József, a Rádió M főszerkesztője a boon.hu-nak azt mondta, hogy több hetes lesz a reklámblokk, amellyel a fürdőzni vágyókat csábítja a fürdő.

Korábban ilyenre sosem volt még példa, hogy egy ennyire távoleső, ikonikus strand nálunk hirdesse magát

– húzta alá.

Veszteségesnek tartják

Korábban arról is írtunk, hogy a megemelkedett energiaárak miatt veszteséggel kalkuláltak az Ellipsum élményfürdő esetében. Tavaly ősszel azt mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy ha idén zárva maradna, akkor is mintegy 500 millió forint veszteséget termelne az Ellipsum. Amennyiben kinyitnák, a veszteség 2 milliárd forint felé szaladna. Szopkó Tibor, a város turisztikáért is felelős alpolgármestere egy fórumon azt hangsúlyozta, hogy olyan üzemeltetési modell előkészítésén dolgoznak, amellyel piaci szereplőket is bevonnának a fürdők üzemeltetésébe és fejlesztésébe. A fürdőt azonban nem akarják eladni.

Kérdéses a fürdő nyitása

Mivel a fürdő jelenleg is zárva tart, így megkerestük a Városháza sajtóosztályát azzal, hogy mikor nyithat ki az Ellipsum fürdő, illetve azt is megkérdeztük, hogy milyen munkálatok zajlanak még a fürdőkomplexumban, amint válaszolnak, a cikkünket frissítjük.