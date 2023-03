Még a hatvanas években épült Miskolcon a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, amely Selyemrét városrész egyetlen kulturális intézménye volt. Több értékes közösségnek adott otthont, ezek tagjai közül néhányan már 40 éve idejártak.

Már megpályáztatták

– A művelődési ház épülete először a MÁV fenntartásában volt. Amikor megalakult, a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) átvette a művelődési ház üzemeltetését, és onnantól kezdve mint tagintézmény működtünk – mondta Gőz Melinda, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház intézményvezetője. – Hamarosan be fogjuk zárni az épületet, mert a Vörösmarty művelődési ház csak bérelte azt. Június végéig ki kell üríteni és át kell adni a tulajdonosának, amely jelenleg a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A népfőiskola fogja kulturális intézmény formájában tovább működtetni, de ennek részletei és az indulás időpontja sem ismert még. Azt tudjuk, hogy a továbbiakban is bérlőnek adja majd ki, mert ezt már megpályáztatta.

Nem jutott támogatás

Forráscsökkenés miatt döntött a bezárás mellett a VOKE.

Az Örömdal-kör búcsúja

Fotós: Vörösmarty művelődési ház

– A bezárás nemcsak a mi művelődési házunkat érinti, hanem az országban jelenleg még két intézményt: a kiskunhalasi és a tapolcai VOKE művelődési házat is. Alkalmazottak már csak mi ketten maradtunk a kollégámmal, Varga Róbert szakmai munkatárssal. Nekünk március 20-szal megszűnik a munkaviszonyunk. Két közfoglalkoztatott dolgozott még itt, akiknek február 28-án szűnt meg a szerződésük. A forráshiány oka csak részben magyarázható az energiaválsággal. Egyszerűen nem érkezett be annyi támogatás, mint amennyit kapni szoktunk. Január-februárban próbáltunk azzal spórolni, hogy a délelőtti órákban a klubokat teljesen lemondtuk. Kizárólag a késő délutáni és a hétvégi fizetős rendezvényeket tartottuk meg, amelyek terembérletesek voltak – tudatta az intézményvezető.

Februárban búcsúztak

Több rendszeresen működő közösség járt a Vörösmartyba.

– Állandó nyugdíjasklubjaink: a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub, a Miskolci Versmondók és Színházlátogatók Baráti Köre, a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub, valamint a Miskolci Örömdal-kör. Ezenfelül volt néptánccsoportunk, a Városszéli Betyárok, terep­asztal-társaságunk és vasutas asztaliteniszkörünk is. Szerettük volna megadni a lehetőséget, hogy a közösségeink egy-egy búcsúrendezvényt még megtarthassanak, ezért február végéig kitoltuk a nyitva tartást. Az utolsó esemény február 28-án a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub farsangja volt. A legtöbb közösség nehezen éli meg a változást. Sokan nemcsak hozzánk, hanem még a falakhoz is kötődtek. Sajnos több kulturális intézmény is bezárt Miskolcon. Néhány klub mégis talált már helyet magának, a többiek pedig a művelődési házak tavaszi nyitásában bízhatnak, illetve abban, hogy majd idővel visszatérhetnek ide – árulta el Gőz Melinda.