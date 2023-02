Eladó a Bartók Béla Művelődési Ház épülete az Újgyőri főtérnél, olvasható több miskolci portálon is a hír, a hirdetést mi is megtaláltuk több ingatlanközvetítő portálon. A nagy múltú művelődési házat nem nevezik ugyan néven a hirdetésekben, de könnyen beazonosítható a mellékelt fotó és a leírás alapján. Ebben az olvasható: az épület hasznos alapterülete több mint 1900 négyzetméter, két részből áll, egy utcafrontiból, amely 1936 és 1940 között, és egy másikból, amely az eredeti épület mögött található. Ez utóbbit az 1960-as években építették. Az ingatlanban egyebek mellett klubhelyiség, színháztér, könyvtár, balett-, olvasó- és ifjúsági terem is helyet kapott. A hirdetések szerint az épület műszaki állapota megfelelő, de részleges felújításra szorul. 125 millió forintért hirdették meg, amely összeg valamivel kevesebb, mint 66 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Tavaly decemberi poszt

Próbáltunk részleteket megtudni az ügyben. Honlapjuk szerint az épület tulajdonosa a Vasas Szakszervezeti Szövetség, emailen felvettük velük a kapcsolatot, várjuk a választ. Hívtuk a fenntartó Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület telefonszámait, amik ugyan kicsörögnek, de senki nem veszi fel őket. Az oldalon tavaly decemberben posztoltak utoljára, egy Ifjúsági házbeli fotókiállításra hívják fel a figyelmet, előtte júliusi a bejegyzés: a Kohász nyugdíjas klub 25. évfordulóját ünnepelték, és az esemény fotóit tették közre.

Meghatározó intézmény

Az egyesület honlapján az épület történetéről is olvashatunk. Eszerint 1936-ban, téglajegyeből épült a ház, építését követően az ezredfordulóig tevékenysége és működése szorosan kötődött a diósgyőri kohászathoz és az ott dolgozókhoz.

A 2. világháborút követően Miskolc kulturális történetének meghatározó intézménye lett. A művelődési házat városszerte úgy ismerték, mint civil szervezeteket - akik kulturális tevékenységet folytatnak - befogadó intézményt. Egyesületük 1998-ban vált önálló, kulturális tevékenységet folytató közhasznú, nonprofit szervezetté.