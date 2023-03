A Fortschritt gyártmányú K-442-es típusú kockabálázó gépet az újszászi Borsos János és felesége adományozta a gépmúzeum részére. Az 50 lóerős teljesítményigényű gépet 1977-ben gyártották, ezt a típust elsősorban Termelőszövetkezetekben és állami gazdaságokban használták, tudtuk meg Lipusz Csabától, a gépmúzeum múzeumfelelős gépészétől – írja a mezokovesd.hu. A bálázót a szeptemberi gépésztalálkozóra szeretnék felújítani és a tervek szerint be is üzemelik, mondta Lipusz Csaba, aki hozzátette, a gépmúzeum tulajdonában van egy több mint 100 éves kockabálázó is, a K-442-es elődje. Az Ajax rugós kalapácsot pedig a mezőkövesdi Bakai László adományozta a gépmúzeumnak a tavalyi évben, emelte ki a gépész, aki elmondta, hogy a szerkezetet kovácsműhelyekben használták. A felújított, működőképes gépet húsvétkor szeretnék beüzemelni.