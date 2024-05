A labdarúgó NB I 33. fordulójában gól nélküli döntetlen született a Fehérvár FC – Diósgyőri VTK mérkőzésen, amely után a csapatok vezetőedzői értékelték a látottakat.

Bartosz Grzelak (Fehérvár FC): – A mérkőzés úgy alakult, ahogy vártam, a tekintetben, hogy tudtuk, hogy egy defenzív ellenféllel szemben lépünk pályára. A második félidőben jelentős volt a labdabirtoklásunk, sok helyzetet tudtunk kialakítani, de nem tudom meg tudjuk-e tartani úgy a sajtótájékoztatót, hogy a két, meg nem adott gólról beszéljünk. Nehéz helyzet a mai, hiszen mögöttünk van egy fantasztikus szezon, és szereztünk ma két gólt, mégis 0-0 lett az eredmény, ezek a tények.

És akkor folytatom: van a VAR rendszer, hat kamerával dolgoznak, az angol Premier League-ben nem tudom mennyivel, és ott is vannak hibák, de amikor milliméterekről beszélünk, el nem tudom képzelni, hogy miként tudja eldönteni valaki, hogy egy játékosnak éppen mikor hagyta el a lábát a labda, annak, aki adja be a labdát. És a lesnek a történelme az, hogy ha nem tudja eldönteni, hogy mikor hagyta el, akkor a támadófutballt kellene segíteni. De most volt valaki a VAR kocsiban, aki a varázs szemeivel ezt eldöntötte. Kétszer. Most voltak olyan géniuszuk, akik ezt eldöntötték. Ezen a meccsen kint volt 4-5 ezer néző. Miért? – megkérdezhetjük. Mert a foci minősége jó Magyarországon. De fel kell tennünk a kérdést: ezt akarjuk? Svédországban az átlag nézőszám 25 ezer fő a meccseken, és a drukkerek a szenvedély miatt szeretik a labdarúgást. De, hogy 2-3 percet várunk, hogy valaki eldöntse, hogy mikor hagyta el valakinek a lábát a labda, és hoz egy döntést, ami nem csak ezt a mérkőzést, hanem az egész szezont befolyásolja... És ez megtörtént kétszer. Ez számomra érthetetlen. Mivel úgy gondolom, hogy része vagyok a magyar focinak, ezért kérdeztem: ezt akarjuk a magyar labdarúgásban?

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – Okosan játszottunk ma, mint egy sakk partiban. Ilyenre meccsre készültünk, de az utolsó 15 percben már nem volt sok energiánk, hogy megfelelő támadásokat vezessünk. Voltak jó kontra akcióink, amikor megfelelő mennyiségű embert fel tudtunk vonultatni a kapu elé, de nem voltunk kellőképpen határozottak, hogy ezt góllal tudjuk befejezni. A VAR-ról annyit, hogy néha ezzel szerencséje van az embernek, máskor nem, ez ma így alakult. Büszke vagyok arra, amit a játékosok elértek, különösen arra, amit az utolsó 20 percben tettek.

Nem gondoltunk az ellenfél helyzetére, magunkért játszottunk ma. A múlt héten arról beszéltünk, hogy fejlődnünk kell, hogy sokkal bátrabban, szenvedélyesebben és jobb mentalitással kell pályára lépnünk, különösképpen azért, mert egy idegenbeli mérkőzés várt ránk. Az otthoni meccseinken megvolt ez a bátorság, szenvedély, mentalitás, az idegenbelieken viszont ez hiányzott, ebben szerettünk volna előre lépni. Ezért dolgoztunk egész héten, ezt akartuk megmutatni ma. Számunkra ez volt a lényeg, nem pedig az, hogy az ellenfél milyen célokért játszik.

A mai meccsen jó választ adtunk arra a bizonyos Újpest FC elleni mérkőzésre. Meg kell mondjam: nem volt könnyű ezt a választ megadni. De ezért büszke vagyok a klubnál dolgozókra, a stáb összes tagjára, mert nyugodtak tudunk maradni, hideg maradt a fejünk, és így tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek a mostani eredményre vezettek. És, amit a múltkor mondtam, azt most is meg tudom ismételni, az Újpest meccs után nem elemeztünk ki semmit, mert arról a 7-0-s meccsről nem volt mit beszélni. A mai mérkőzésről szeretnék még valamit mondani, a stábom egyik tagját, Srdjan Zirojevicet szeretném kiemelni, aki ma nem tudott itt lenni velünk, de hamarosan vissza fog térni. Ő a stábnak az a tagja, aki a védőkkel foglalkozik, és rengeteg olyan mozgást és apró részletet mutatott a játékosoknak, tett rendbe a csapattal, amit ma lehetett látni, ennek is köszönhető, hogy rengeteget blokkoltak ma a játékosok, és amikor mély blokkban védekeztünk, stabilan állt a csapat a lábán. Ezért is szerettem volna ma őt kiemelni. Összességében jó munkát végeztünk ma, és megérdemeltük a pontszerzést.

Valójában nem három védővel szerettünk volna játszani a mai napon, de az egyik utolsó edzésen, Vallejo megsérült. És azt is tudni kell, hogy csapatkapitányunk, Holdampf is sérülés miatt hiányzott a mai napon, ezért azt a döntést hoztam, hogy három belső védővel állunk fel. Azt gondolom, hogy működött ez a felállás, jó munkát végeztek a srácok, mert 65-70 percig ellenőrzésünk alatt tartottuk a játékot, ami azt jelenti, hogy a Fehérvárnak igazán nagy helyzetei nem voltak. Viszont, amikor nálunk volt a labda, sokkal többet kellett volna tennünk, igazából a befejezéseknél adódtak problémáink. Hogyha azt nézzük, hogy idegenben, kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést, akkor ezért meg kell dicsérnem a csapatot, hiszen korábban rengeteg gólt kaptunk. És célunk volt, hogy ezen a téren is fejlődjünk, hogy minél több kapott gól nélküli mérkőzésünk legyen, illetve minél kevesebb gólt kapjunk.