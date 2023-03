"Ma Laci Nikivel, Hope-al, és Túri Lacival elindult vissza Törökországba". A magyar delegáció tagjaiként kormányzati géppel, és Novák Katalin köztársasági elnökkel három napot töltenek kint, osztotta meg Facebook oldalán a hírt Lehoczki Beatrix, Lehoczki László, a Spider mentőcsapat vezetőjének felesége. A Spiederesek februárban kint jártak Törökországban, ahol a földrengés sújtotta területeken segítettek a sebesültek mentésében, az áldozatok megtalálásában. Most viszont nem is a közelmúlt, hanem az 1999-ben történtek miatt utaznak újra: akkoriban is segítettek az akkori földrengés után, és Lehoczki László kutyája, az azóta világhírűvé lett Mancs segítségével egy kislány életét mentették meg sok nappal a természeti katasztrófa után. Az akkor történtek emlékére most felavatják Mancs szobrát Törökországban.

A Megyei Prima Díj díjazottjai egy Mancs kutyát ábrázoló miniszobrot kapnak ajándékba

Fotós: Bujdos Tibor

"Törökország úgy gondolta, szobrot állít Mancsnak. Ezzel is tisztelegve munkássága előtt. Óriási megtiszteltetés ez, és azt gondolom, ez egy hatalmas nemzetközi elismerés is", írja Facebook oldalán Lehoczki Beatrix, aki egyébként a Spider vezetője segítőjének, Binda Nikolettnek (Niki) az édesanyja is. Mint írja, ugyanannak a szobornak a mását avatják fel, mint ami itt, Miskolcon is van. Ezt a szobrot is Szanyi Borbála szobrászművész készítette, aki a miskolci szobrot is, és aki pár napja már kint van Törökországban.

"Azt hiszem ettől nagyobb elismerés nem is kell, és ez is bizonyítja, Mancs és Laci nem akármilyen páros voltak", írja Facebook oldalán Lehoczki László felesége.