Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett XIII. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyre 1763 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és ez alkalommal először Vietnámból. A pálinkák és párlatok értékelését január 19–21-én tartották Ongán. A háromnapos zsűrizés során egy 27 fős nemzetközi bírálócsapat formált véleményt a desztillátumokról, melyek közül az előbírálaton 76 tétel nem jutott tovább a főbírálatra. Az eredmények február 4-én, egy nagyszabású gála után lesznek nyilvánosak, akkor derül ki, hogy kik voltak a legjobbak, és melyik főzde és pálinka lett a verseny abszolút legjobbja. A nevezett pálinkák és párlatok 222 nevezőtől, 157 településről származnak.

– Az értékelés ismét az egyesület által fejlesztett 100 pontos bírálórendszer és -szoftver segítségével történt. A tavalyi évhez képest még összetettebb értékelőelvekkel és -struktúrával. A rendszer az eszközölt módosításokkal jól vizsgázott, jelentősen megkönnyítette a zsűri munkáját – például a nagy aranyérmesek kiválasztását –, de a felelősség az értékelésnél továbbra is a bírálókra hárult, ami nem könnyítette meg a lehető legobjektívebb értékelésre való törekvést. A bírálói munka elemzése is sokrétűbb lett – tudtuk meg Takács László versenyigazgatótól, aki hozzátette: – 14 területen mértük az értékelő-bírálók tevékenységét. Ennek az összesített eredménye is szombaton lesz nyilvános.

Kisebb különbségek

Takács László kiemelte: ami az eredmények ismerete előtt is elmondható, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lett a verseny. A korábbi évekhez képest jóval kisebb különbség döntött az egyes kategóriák győztesei és a nagydíjat nyertek között. A versenyre nevezett pálinkák és párlatok minősége sokat javult, csökkent a hibás tételek aránya. Ez annak is köszönhető, hogy a Quintessence-re leginkább azok jönnek, akik már elértek egy szintet, legyen szó kereskedelmi, bér- vagy magánfőzőről.

– Ez is volt a célunk, hogy egy a pálinkát szerető, ahhoz értően, alázattal közelítő, előkelő, elit „klub” alakuljon ki a Kárpát-medencében, ahol minden egyes érmes tételnek, különösen az aranynak kézzelfogható értéke és megbecsülése van. Egy nyitott kérdés van még, hogy a kereskedelemben kapható aranyérmes pálinkák közül melyik lesz a közönségdíjas pálinka. Ezt a társadalmi zsűri tagjai, a pálinkagála résztvevői február 4-én, Debrecenben választják ki.