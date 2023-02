Civil véradást szervezett az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetével, valamint a Miskolci Területi Vérellátóval együttműködve, február 20 és 23 között, 5 helyszínen, 6 alkalommal. Kedden délelőtt a Miskolci Toborzó Irodában volt lehetőség a véradásra, ahol 20 egyenruhás katona nyújtotta segítségre karját.

Követendő példát adtak

Önkéntes, szerződéses és hivatásos katonák is sorakoztak kedden a VIII. Civil Véradás programsorozat egyik állomásán, a Miskolci Toborzó Irodában, ahol előzetesen 3 szervezet 20 katonája jelezte részvételét a keddi véradáson. A katonák azt remélik példájuk, bátorításuk ösztönzőleg hat majd mások számára.

Nagy Géza őrnagy a Miskolci Toborzó iroda irodavezetője, aki maga is segítségre nyújtotta karját, elmondta, a Magyar Honvédség katonái minden olyan dologban részt vesznek, ami az állampolgárokat segíti, támogatja. „A katonák hagyományosan jó váradók, nem csak azért mert 2 nap egészségügyi szabadságot kapnak a tettükért, - mondta mosolyogva a helyszínen az őrnagy, hanem fontosnak tartják, hogy ilyen módon is segítsenek. A katona ott segít, ahol tud” - teszi hozzá Nagy Géza őrnagy. „Most, itt körülbelül 20 fő adott vért a helyszínen, de a véradás programban, a vármegye különböző helyszínein még bizonyára nyújtották segítségre karjaikat katonáink, hiszen tartalékosaink lefedik az egész vármegye területét, így adhatnak vért Mezőkövesden, Ózdon, Kazincbarcikán vagy más miskolci helyszínen is.” A mai véradáson a három katonai szervezet, a Miskolci Toborzó Iroda, a 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóalj és a bánkúti II. Gerinc Radar Mérőpont munkatársai vettek részt. Nagy Géza őrnagy kiemelte, „nagyon jó az együttműködés a szervezetek között, ezért a katonák a szervezett véradás mellett egyénileg is szoktak segíteni. Talán azért is ilyen gyümölcsöző az együttműködés a Vöröskereszttel, mert mindkét szervezet önkéntes szerződés ezért olyan fontos a kölcsönös támogatás.”

Eredményes kapcsolat

Palik Zoltán az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületszakmai vezetője elmondta, „már nyolcadik alkalommal veszünk részt ezen a civil véradáson, pont azért, mert érzékeltük a véradók számának csökkenését és segítenünk kell visszahelyezni azt a köztudatba. A legutóbbi ilyen Civil véradás 1500 embert mozgósított országos szinten és hasonló eredményt várunk idén is. Ehhez napi 1500-1600 embere lenne szükség, hogy az ellátó rendszer biztonságosan működjön. Ez az 1500 ember másik 4500 ember életét tudja megmenteni. Hogy ezt a számot tudjuk biztosítani, igyekszünk mindig új partnereket bevonni, így kerültünk kapcsolatba a miskolci katonákkal is” - mondta Palik Zoltán.

Ösztönző időszak

Laták Kamilla a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének koordinátora elmondta, hogy nagyon szoros az együttműködésük a Miskolci Toborzó Irodával, évek óta vannak közös programjak. „Kiemelt fontosságú ez a mai véradás, mert a toborzó iroda nem csak a mai rendezvényre segített nekünk a mozgósításban, hanem a civil véradás több helyszínén is. A civil véradás népszerűsége abban rejlik, hogy itt több civil szervezet fog össze a siker érdekében és így nyilván más-más véradói kört tudunk megszólítani” - tette hozzá Laták Kamilla. Véleménye szerint, „ez a kora tavaszi időszak alkalmas a mozgósításra, nagyon aktívak az emberek, viszont számolnunk kell azzal, hogy pont ebben az időszakban van a legtöbb felső légúti megbetegedés és így a jó szándék ellenére is kiesnek a véradásból.” Majd tájékoztatásul elmondta, vért adni 18 éves kortól 66 éves korig lehet, férfiak esetében évente ötször, hölgyeknek pedig négyszer, ha a két időpont között eltelt 56 nap.

„Egy ember, egy alkalommal 4 deciliter vért tud adni a steril vérvételi zsákba, ami több ember gyógyulásához is hozzájárul” - mondta Laták Kamilla a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének koordinátora. Majd hozzátette, abban bíznak, hogy sokan merítenek bátorságot a véradáshoz és rászánják magukat és sokan lesznek első véradók a civil véradás alkalmával, hiszen ezek a közösségek több emberhez eljutnak és többen lesznek a véradás ügye iránt elkötelezettek.