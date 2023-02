Régi hagyomány, hogy a kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör minden évben megszervezi A szépkorúak színes világa című nagyszabású nyugdíjas Ki mit tud? gálát. A kulturális esemény rendkívüli érdeklődésre tart számot, amely most új helyszínen mutatkozott be a magyar kultúra napja apropóján január 20-án délután. A vendégeket köszöntötte Szabó Gergely, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közgyűlésének alelnöke, Sólyom Sándor, a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, valamint Orosz Margit költő, a magyar kultúra lovagja, aki a magyar kultúra értékeit emelte ki beszédében.

Fellépők a vármegyéből

Összesen 24 egyéni fellépő és csoport érkezett a vármegyéből, többek között Miskolcról, Kistokajból, Csobádról, Mezőkeresztesről, Boldogkőváraljáról, Kurityánból és Berentéről is. A produkciók mellett a legfontosabb az együttlét volt, ahol olyan nyugdíjasok találkoztak, akik az alkotás, a közösségi együttlét örömét osztották meg a jelenlévőkkel – tudtuk meg Sólyom Sándortól.

– Végtelenül jól sikerült a gála, ami annak köszönhető, hogy rendkívül felkészültek voltak a fellépők, akik a Kazincbarcikán októberben megrendezett nyugdíjas Ki mit tud? legjobbjai közül kerültek ki vers, ének, tánc, humoros jelenet kategóriában. Ehhez adott hozzá még a profi hangtechnika, ami csodálatossá tette a zenei aláfestést – számolt be Kálmán Vilmosné, az ötletgazda Újkazinci Baráti Kör vezetője. – Ki mit tud? gálával először jártunk a Berentei Művelődési Házban, de régi jó kapcsolatban vagyunk a vezetőséggel. Felmerült, hogy a jövőben náluk rendezzük az előválogatót is. A 143 színpadi előadó és a közönség most együtt megtöltötte a több mint kétszáz fős termet. Boldogkőváralja, Felsővadász és Mezőkeresztes csapata most először nevezett be.

Remek hangulatban folyt a színvonalas kulturális rendezvény.

– Rendkívül sokszínű, kreatív programban lehetett részünk, amire minden évben új produkciókkal készülnek a bátor nyugdíjasok. Szóló- és csoportos ének, táncdal, magyar nóta, tánc, szavalat, paródia, valamint hangszeres zene is felhangzott a színpadon tangóharmonikával, trombitával. Nyolcvan év fölötti, nagy erejű előadókat is hallhattunk, mint a miskolci Adámi Ervin és a berentei Nagy Imre szavalók. Mindig csodálatos élmény, amikor a közönség felállva együtt énekel és tapsol. A szervezők pedig zsíroskenyér-partira várták a vidám társaságot, ahol zenés-táncos mulatság alakult ki – emlékezett vissza a baráti kör vezetője.