Nyári ökoiskola és életmód központ épül Hernádszentandráson 2023-ban, adta hírül Üveges Gábor, a település polgármestere. Hosszú évek csapatmunkája után szlovák-magyar partnerségben, 15 szervezettel közösen, a Hernád folyóhoz kapcsolódó hatalmas fejlesztések valósulnak meg a következő hónapokban a térségben. Hernádszentandráson a kialakítandó központ és környezete korszerű helyiségekkel, vizesblokkokkal, közösségi terekkel, sátorozási lehetőségekkel áll majd rendelkezésre iskolák, diákcsoportok, turisták, pihenni vágyók rendelkezésére. A területhez tartozik egy újabb jól felszerelt épület is, és egy egyhektáros zöld terület, sok-sok gyümölcsfával.

„Bízunk benne, hogy a ház egykori gazdája is mosolyog majd odafentről, hogy a jövőt szolgálhatja hajdani lakhelye. Az elmúlt hónapokban kerékpárokat, kenukat, szállító trailert szereztünk be a projekt részeként, és folyamatban van egy tároló konténer megvásárlása is. Hiszünk abban, hogy sok jó kezdeményezés, sok jó ember munkája és hite egyszer meghozza a gyümölcsét a Hernád-völgyében is”, fogalmazott a polgármester.