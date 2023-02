Nem kapott kormányzati támogatást az elszabadult energiaárak mérséklésére Kazincbarcika az egyeztetések első körében. Amennyiben ez később sem sikerül, a város rendkívül nehéz helyzetbe kerül – tudatták szerkesztőségünkkel.

A kazincbarcikai városvezetés 2022 utolsó negyedében úgy döntött, hogy a tizennyolcszorosára nőtt energiaárak miatt több intézményt bezár a városban. Ezek közé tartozik többek között a helyi uszoda, az Egressy Béni Művelődési Központ, a Barcika Holding irodaépülete és a Polgármesteri Hivatal. A bezárt hideg irodaépületekből a dolgozók önkormányzati lakásokba költöztek, ahol csak lakossági tarifát kell fizetni a távfűtésért.

Széleskörű tárgyalások

– Az árrobbanást követően mi voltunk az elsők, akik jelentkeztünk a kormányzatnál, hogy az általuk ígért támogatás kapcsán a tárgyalások elinduljanak – fogalmazott Szitka Péter, Kazincbarcika polgármester. – Balla György miniszteri biztossal osztottuk meg a kért információkat. A személyes megbeszélésen városunkat dr. Kovács László, a Barcika Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Halász Béla, a Városüzemeltetési és Rendészeti Osztály vezetője, valamint jómagam képviseltem. A Budapesten folyó tárgyaláson minden tényszerű adatot rendelkezésre bocsátottunk, valamint azokat a számításokat és kalkulációkat is, amelyek az elkövetkezendő időszakban a városunkat terhelik. Ezen kívül hosszas beszélgetést folytattunk arról a stratégiáról, amelyet Kazincbarcika alakított ki a takarékossági intézkedések részeként.

Gázalapú erőmű üzemel

Január 1-jétől a gáz- és távhőárak kedvezőbb irányba változtak. Az idei évtől már nem tizennyolc-, hanem kilencszeres hődíjat kell fizetnie Kazincbarcikának a távfűtésért, ami ugyan fele a korábbinak, de így is sokszorosa az október előtti áraknak. A városban gázalapú erőmű üzemel, és körzetközpontként több fontos intézmény ellátását is biztosítani kell. A polgármester szerint stratégiai közös gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy kilábalhassanak a válságból. Ehhez sem az országgyűlési képviselők, sem a kormány segítségét nem tudják nélkülözni – jelentette ki.

Biztos helyen a könyvek

A problémákról dr. Makkai Orsolya alpolgármester is szólt a magyar kultúra napja kapcsán rendezett városi ünnepségen.

Ünnepi beszédében kiemelte, hogy a válságos helyzet vezetett az Egressy Béni Művelődési Központ bezárásához, illetve a Mezey István Művészeti Központ bizonytalan nyitvatartásához is. Továbbá idesorolta azt is, hogy az Egressy Béni Városi Könyvtár könyvállománya is veszélybe került, mert állagát csak megfelelő hőmérséklet biztosításával lehet szinten tartani.

A könyvtárvezetőtől megtudtuk, hogy a könyvek már nincsenek veszélyben, és a könyvtár februárig biztosan nyitva tart.

– Az Egressy Béni Városi Könyvtár a két ünnep között és január első hetében rendkívüli zárvatartást rendelt el. Szombati napon pedig csak februártól vagyunk nyitva. Bár kisebb mértékben, de ez idő alatt is fűtöttünk 18 fokon, mert a könyveknek legalább 16 fokos hőmérsékletre van szüksége – mondta Molekné Kőrösi Beatrix könyvtárigazgató. – A legrégebbi, 1800-as évekből való könyveket kivittük az irodámból, ami a leghidegebb szoba. Áttettük őket egy másik zárt, üveges szekrénybe a kölcsönző téren kívül egy külön helyiségben. Ezeknél különösen odafigyelünk a hőfokra. A régi könyvek nem köcsönözhetők, hanem csak helyben, speciális cérnakesztyűben lehet őket olvasni. Viszont gyermekfoglalkozásokon elő szoktuk őket venni.