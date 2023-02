Akár lakóépület is lehetne az évtizedek óta sorsára váró épülettorzóból Miskolcon, a Futó utcában. Az elhagyatott, már-már vadregényes hangulatú vasbetonvázat régóta érdeklődéssel figyelik a miskolciak és az arra közlekedők az egyetem szomszédságában. A története – miért is szakadt félbe az építkezés a 90-es évek elején? – mára már a hományba veszett. Az épületváz kiállta az idő próbáját, bár maga a környezete gazos, harminc év után is stabilan áll, nemrég pedig felkerült rá egy molinó: eladó. A hirdetés szerint 5465 négyzetméteres területen 4400 négyzetméteres szerkezetkész épület található.

Az idén harminc éves

Az épületváz történetéről nem találtunk konkrétumot az interneten. Halvány, legendába hajló emlékeink maradtak csak: plázának épült volna, osztrákok voltak a beruházók. Ám vagy ők, vagy az építtetők helyi képviselői belebuktak az építkezésbe, mintha börtönbe is ült volna valamelyik szereplő. Az biztosnak tűnik, hogy épp az idén 30 éve, 1993 őszén és tél elején építették, akkor jutottak el a szerkezetkész állapotig.

Harminc éve áll elhagyatottan az épület a Futó utcán. Ki emlékszik a történetére?

Fotós: HM

Egyetlen dokumentumba "futottunk bele" az interneten az épületvázról, amely egy 2006-os vizsgálat eredményeiről számol be, mint olvasható benne, roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálat történt. És bár maga a váz iszonyú ronda (így írják), de tartószerkezeti szempontból kíváló állapotban van. Felmerült, hogy mocsaras a terület, de mint olvasható, az épület minden egyes földszinti oszlopa cölöpökön áll, a helyszínen járt geológus szakmérnök szerint a cölöpözést nagyon szakszerűen végezték el. Akkor egyébként a dokumentum szerint egyetemi kollégiumnak képzelték el az épületet, de az építkezésből – mint ahogy tapasztalhatjuk – nem lett semmi.

Hotelt terveztek

Felhívtuk a molinón látható telefonszámot. Cselédes Viktor mérnök vette fel, és készségesen mesélt a terveikről. Valóban pláza lett volna annak idején. A mostani tulajdonos 2006-ban vásárolta meg, hotelt tervezett volna oda építeni, ami akkor nem jött össze. Ők a tulajdonos Takarmányszervíz Kft. megbízásából vizsgálták most újra az épületvázat. A statikusok szerint teljesen rendben van. Igaz, nincs lépcsőháza, egy-két merevítés hiányzik, de nagyon jó az állapota.

Megjegyeztük, annak idején beszélték, túlságosan vizes a terület.

– Biztos, hogy azért építették cölöpökre, de stabil, egyáltalán nem kezdett el süllyedni az elmúlt évtizedekben, nincsenek rajta repedések – fogalmazott. – Aki megveszi, hatalmasat nyerhet rajta.

Újabb szint építhető rá

Cselédes Viktor úgy fogalmazott, mai áron egy ilyen épületváz építése egymilliárd forintba kerülne, ők 395 millióért árulják.

Kérdeztük, van-e érdeklődő.

– Többen is vannak – válaszolta.

Még megtudtuk, 2006 körül a város egyik jónevű építésze tervezte a hotelt, jó a kilátás onnan, ott folyik mellette a patak.

Kérdeztük, szerinte mire lehetne a legjobban hasznosítani az épületvázat.

– Én lakásokban gondolkodnék – mondta. – De lehetne akár idősek otthona, pláza, vagy akár hotel is. És nagy előnye, hogy az építészeti engedély szerint plusz egy szint ráépíthető a jelenleg háromszintes vázra.

A szakember még elmondta, néhány társával együtt karolták fel a vasbetonváz ügyét, gondolták, segítenek a jelenlegi tulajdonosnak, szerintük jóval értékesebb annál, hogy még évtizedekig "csak" ott álljon.