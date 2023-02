Az azóta eltelt egy esztendőben - bár beütött az energiaválság és az azzal járó gazdasági visszaesés - a társaság nem adott lejjebb terveiből, folyamatosan dolgoztak például azon, hogy a hatalmas silóépületet minden tekintetben alkalmassá tegyé a kilátó funkció betöltésére. A "lépcsőház" részen, ahol a KILÁTÓ felirata is díszeleg, ablakokat helyeztek be és immár működőképes a lift is, amely megkönnyíti a feljutást a siló tetején lévő kilátó részre. A tetőn még ki kell cserélni a szigetelést és kialakítani a biztonságos, korlátokkal körülvett kilátóterületet. Munka tehát akad bőven.

Mindehhez hozzátehetjük, hogy mindezeken túl grandiózusabb tervek is megfogalmazódtak, hiszen a silóhengerek belseje alkalmas kiállítóterek kialakítására, szó van mászófal kiépítéséről is és egy búvár-merülőmedence megépítésére is alkalmas lenne az építmény.

Jó gazdája lett

Minden ott kezdődött, hogy 2011-ben végleg bezárták a malmot, az akkori tulajdonos Tiszpalakonya mellett épített egy minden tekintetben korszerű üzemet. A miskolci egykori István malom egészen 2017-ig tetszhalott állapotban volt. Minden mozdíthatót elvittek belőle. Az enyészetnek adott komplexumban az Átrium Ingatlanhasznosító Zrt. látott fantáziát, 2017-ben meg is vette az egész telephelyet, és megkezdődhetett a tereprendezés és az új funkciók kitalálása, kialakítása. Látványos momentum volt, amikor 2018 nyarán felrobbantották a kis silót.

Szabó Viktor a malom silójának tetején

„Azt szeretnénk, ha egy élhető, kellemes, energiatudatos környezet alakulna ki a volt malom területén. Éppen ezért napelemes rendszereket telepítettünk, gyarapítottuk a zöldterületeket. A terület nagyobb részének parkosítása is megtörtént, tujákat, lombos fákat ültettünk el és autóparkolókat alakítottunk ki. Úgy gondoltuk, hogy olyan mikrokörnyezet kell, ahol a gazdasági tevékenység és a kikapcsolódási lehetőségek jól megférnek egymással, sőt akár turisztikai látványosságok is létrejönnek. Az egykori malom irodaépületeit felújítottuk és java részét már át is adtuk bérlőknek - mondta Szabó Viktor. - Célunk egy olyan átfogó, az ingatlan egészére kiterjedő ingatlanfejlesztés, amely nemcsak cégünk, hanem Miskolc javára is válik.