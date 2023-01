A magyarországi piac vonatkozásában a szállodák az előzetes foglalások alapján mindössze 20-25 százalékos telítettséggel tervezhettek, az utolsó pillanatos foglalások miatt azonban meghatározó részük 80 százalék fölött zárta a tavalyi évet és előrejelzések szerint ez a 2023-as évben is folytatódni fog. A legfrissebb adatok szerint a pihenni vágyók inkább kivárnak a foglalással. Korábban a trend az volt, hogy előre foglalták le a kiszemelt szálláshelyeket az emberek kedvező áron, mára azonban az utolsó pillanatra hagyják a nyaralás lefoglalását.

Nem lesz számottevő szálloda bezárás

A Szallas.hu belföldi szálláshelykínálatában több ezer partner ajánlata található, közülük nagyságrendileg több mint 900 hotel. Ez idáig a hotelek kevesebb mint 1 százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt. A többség az energiaárak elszállásával indokolja döntését, de van, aki munkaerőhiány miatt nem tud a továbbiakban üzemelni. Kis híján kétszer ennyien vannak, akik átmeneti szünetet terveznek; ki határozott, ki határozatlan időre. Ugyanakkor köztük vannak olyanok is, akik egyébként is, minden évben bezárnak a téli időszakra. A szünetelők közül van, aki most végzi el energetikai, gépészeti korszerűsítési munkálatait, hogy tavasztól újra nyithasson, és hosszú távon működhessen tovább, ilyen például a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő, vagy az Ellipsum élményfürdő. A Szallas.hu belső felmérése szerint a non-hotel kínálatban trendszerű a partnerszám változása, nincs kiugrás. Az eddig megkérdezett 184 fürdő közül 87 százalék a folyamatos működés mellett döntött a szállásközvetítő portál felmérése szerint.

Hódítanak az apartmanok

Ide sorolhatók a hosszú távra kiadott apartmanok is, melyek lényegesen kisebb veszteséggel élték át a világjárványt, a nagymértékű kereslet és a befektetési potenciál miatt a fejlesztők, üzemeltetők és befektetők körében egyaránt folyamatosan növekedik a népszerűségük. Megyénkben a falusi turizmus hódít. Legelterjedtebben az ideérkezők a vidéki apartmanokat keresik.

Bizakodók a szállásadók

Miskolcon a Barlangfürdő átmeneti bezárása kavarta fel a turizmus szereplőit. Ostorházi Imre, a Miskolc-Tapolcai Calimbra Wellnes Hotel ügyvezetője azt mondta portálunknak, hogy januárban némi megtorpanást tapasztalnak, de ez minden évben trendszerű. „A következő hetekben is működni fog a Hotel és nem szeretnének bezárni”.

Egy másik megyénkben üzemelő szálloda is azt mondta megkeresésünkre, hogy fel sem hozódott, hogy bezárnának. „A wellnessrészlegeket nem lehet szüneteltetni, hiszen a szállodák egy része azért működik, mert a vendégek wellnessezni mennek” – mondták.