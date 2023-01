A kimagaslóan nagy érdeklődés egyértelműen érzékelhető volt a Miskolci Egyetem széleskörű képzései iránt. Még az Educatio nyitónapján Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem oktatási és minőségbiztosítási igazgatója úgy fogalmazott: az intézmény új, esélyteremtő felvételi szabályozással várja a jelentkezőket.

A Miskolci Egyetem standja a kiállításon

Az Észak-Magyarország Régió legszélesebb és legszínesebb képzési kínálatával mutatkozott be a Miskolci Egyetem idén is a hazai felsőoktatási palettát felvonultató Educatio nemzetközi szakkiállításon. Az egyetem karain elérhető képzéseket interaktív, akár játékos formában is megjelenítő bemutatók ezrével vonzották az érdeklődőket az ország szinte valamennyi pontjáról: a Dunántúltól kezdve, az Alföldön át egészen Kelet-Magyarországig. A standokon a leghitelesebb információforrások, a hallgatók és az oktatók tapasztalatai szerint a látogatókat minden képzési forma érdekelte a műszaki, a gazdasági, a jogi, a zenei és az egészségügyi karokon. A középiskolások nem egyszer hosszú sorban állást is vállaltak azért, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. Mások mellett arra, hogy milyen is a miskolci diákélet.